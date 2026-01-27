Трендовий контуринг волосся 2026 — актуальний варіант для кожної

Дівчина на фарбуванні волосся. Фото: freepik

Контуринг волосся — це не повноцінний балаяж і не звичайне фарбування. Це техніка, яка дозволяє освіжити колір шкіри та підсвітити обличчя, не змінюючи кардинально зачіску.

Що таке контуринг волосся

Контуринг — це дуже точна робота з пасмами біля обличчя. На відміну від традиційного балаяжу, тут не фарбують всю масу волосся, а лише кілька стратегічно обраних пасм.

"Мета проста: додати світла обличчю м’яко, майже непомітно. Пасма підсвічують тон шкіри і пом’якшують риси, не створюючи ефекту фарби на всьому волоссі", — як пояснив паризький стиліст Етьєн Секола.

Контуринг не тільки оживляє шкіру, але й робить зачіску більш об’ємною. До того ж, ця техніка практично не потребує складного догляду. Завдяки м’якій розтушовці пасм відрослі корені практично непомітні. Оновлювати контуринг рекомендують раз на три місяці, але в багатьох випадках можна спокійно почекати півроку і більше. Колір поступово змінюється, набуваючи патинованого, натурального вигляду.

Для кого підійде це фарбування

Контуринг найкращий вигляд буде мати на волоссі середньої довжини або довгому, особливо якщо є легкі шари або хвилясті пасма.

"Що більш шарувата стрижка, то помітнішим і виграшнішим буде контуринг. Наприклад, на чіткому каре, він працює гірше. В ідеалі волосся має бути таким, щоб крізь нього легко проходила рука: рух відкриває гру світла. Завдання — створити враження природного сяйва, ніби з волоссям нічого не робили", — додав Секола.

Що просити в салоні

Пасма повинні бути виділені тонко, без різкого контрасту. Наприклад, на темно-каштановому волоссі не варто одразу робити яскравий блонд. Краще обрати відтінки на тон світліші від природного кольору волосся.

Стилісти радять не поспішати з освітленням під час першого сеансу. Контуринг волосся — це поступова робота, де результат можна коригувати й уточнювати з часом. Так виходить максимально природний і ненав’язливий ефект, який освіжає обличчя і дарує зачісці нове життя.

