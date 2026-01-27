Відео
Hair-трюк з контурингом волосся, який стане хітом 2026 року

Hair-трюк з контурингом волосся, який стане хітом 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 14:38
Трендовий контуринг волосся 2026 — актуальний варіант для кожної
Дівчина на фарбуванні волосся. Фото: freepik

Контуринг волосся — це не повноцінний балаяж і не звичайне фарбування. Це техніка, яка дозволяє освіжити колір шкіри та підсвітити обличчя, не змінюючи кардинально зачіску. 

У Vogue розповіли про це більше.

Читайте також:

Що таке контуринг волосся

Контуринг — це дуже точна робота з пасмами біля обличчя. На відміну від традиційного балаяжу, тут не фарбують всю масу волосся, а лише кілька стратегічно обраних пасм. 

"Мета проста: додати світла обличчю м’яко, майже непомітно. Пасма підсвічують тон шкіри і пом’якшують риси, не створюючи ефекту фарби на всьому волоссі", — як пояснив паризький стиліст Етьєн Секола. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контуринг не тільки оживляє шкіру, але й робить зачіску більш об’ємною. До того ж, ця техніка практично не потребує складного догляду. Завдяки м’якій розтушовці пасм відрослі корені практично непомітні. Оновлювати контуринг рекомендують раз на три місяці, але в багатьох випадках можна спокійно почекати півроку і більше. Колір поступово змінюється, набуваючи патинованого, натурального вигляду.

Для кого підійде це фарбування

Контуринг найкращий вигляд буде мати на волоссі середньої довжини або довгому, особливо якщо є легкі шари або хвилясті пасма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Що більш шарувата стрижка, то помітнішим і виграшнішим буде контуринг. Наприклад, на чіткому каре, він працює гірше. В ідеалі волосся має бути таким, щоб крізь нього легко проходила рука: рух відкриває гру світла. Завдання — створити враження природного сяйва, ніби з волоссям нічого не робили", — додав Секола. 

Що просити в салоні

Пасма повинні бути виділені тонко, без різкого контрасту. Наприклад, на темно-каштановому волоссі не варто одразу робити яскравий блонд. Краще обрати відтінки на тон світліші від природного кольору волосся.

Стилісти радять не поспішати з освітленням під час першого сеансу. Контуринг волосся — це поступова робота, де результат можна коригувати й уточнювати з часом. Так виходить максимально природний і ненав’язливий ефект, який освіжає обличчя і дарує зачісці нове життя.

Раніше ми писали про те, які популярні відтінки волосся можуть додавати зайвих років після 40 років.

Також ми повідомляли про перевірені правила догляду за посіченими кінчиками волосся.

мода тренди волосся стиль трендовий колір волосся
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
