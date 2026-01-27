Трендовый контуринг волос 2026 — актуальный вариант для каждой

Девушка на окрашивании волос. Фото: freepik

Контуринг волос — это не полноценный балаяж и не обычное окрашивание. Это техника, которая позволяет освежить цвет кожи и подсветить лицо, не меняя кардинально прическу.

Что такое контуринг волос

Контуринг — это очень точная работа с прядями возле лица. В отличие от традиционного балаяжа, здесь не окрашивают всю массу волос, а лишь несколько стратегически выбранных прядей.

"Цель проста: добавить света лицу мягко, почти незаметно. Пряди подсвечивают тон кожи и смягчают черты, не создавая эффекта краски на всех волосах", — как объяснил парижский стилист Этьен Секола.

Контуринг не только оживляет кожу, но и делает прическу более объемной. К тому же, эта техника практически не требует сложного ухода. Благодаря мягкой растушевке прядей отросшие корни практически незаметны. Обновлять контуринг рекомендуют раз в три месяца, но во многих случаях можно спокойно подождать полгода и больше. Цвет постепенно меняется, приобретая патинированный, натуральный вид.

Для кого подойдет это окрашивание

Контуринг лучше всего будет смотреться на волосах средней длины или длинных, особенно если есть легкие слои или волнистые пряди.

"Чем более слоистая стрижка, тем заметнее и выигрышнее будет контуринг. Например, на четком каре, он работает хуже. В идеале волосы должны быть такими, чтобы сквозь них легко проходила рука: движение открывает игру света. Задача — создать впечатление естественного сияния, будто с волосами ничего не делали", — добавил Секола.

Что просить в салоне

Пряди должны быть выделены тонко, без резкого контраста. Например, на темно-каштановых волосах не стоит сразу делать яркий блонд. Лучше выбрать оттенки на тон светлее естественного цвета волос.

Стилисты советуют не спешить с осветлением во время первого сеанса. Контуринг волос — это постепенная работа, где результат можно корректировать и уточнять со временем. Так получается максимально естественный и ненавязчивый эффект, который освежает лицо и дарит прическе новую жизнь.

