Спасите волосы от секущихся кончиков — легкие по уходу за ними дома

Женщина рассматривает свои волосы. Фото: freepik

Секущиеся кончики могут испортить даже самую опрятную прическу, делая волосы тусклыми и непослушными. Расскажем, как понять, почему они появляются, и что реально помогает сохранить волосы здоровыми и ухоженными.

На этом сделало акцент в своем материале издание "РадіоЛюкс".

Реклама

Читайте также:

Секущиеся кончики — это не просто неприятный косметический дефект, а сигнал, что волосы теряют влагу и эластичность. Из-за этого кончики выглядят слабее, становятся ломкими, даже если остальные волосы здоровые.

Стилисты и парикмахеры подтверждают, что часто именно на концах видно, как уход за волосами недооценен или использованы слишком агрессивные методы окрашивания и укладки.

Как ухаживать за секущимися концами

Стрижка — первый шаг

Самый действенный способ избавиться от секущихся кончиков — просто подстричь их. Возможно, сначала покажется, что длина теряется, но это временно. Если ходить на стрижку каждые 6-8 недель, то это помогает волосам иметь здоровый вид и даже быстрее расти.

Увлажнение — основа

Сухие волосы больше всего подвержены ломкости. Маски и бальзамы с натуральными маслами (аргановое, камелия, кокосовое) или кератином помогают восстановить кончики, делают их более мягкими и эластичными. Достаточно 2-3 процедур в неделю, чтобы почувствовать разницу: волосы перестают быть тусклыми и легче поддаются укладке.

Горячее — не всегда друг

Фен, плойка, утюжок, утюжок быстро обезвоживают волосы. Если без них не обойтись, обязательно используйте термозащиту. А лучше хоть иногда сушите волосы естественным путем или делайте легкие косы и пучки. Это не только уменьшает риск секущихся кончиков, но и сохраняет естественную текстуру.

Выпадают волосы. Фото: freepik

Что спасет ваши секущиеся кончики волос

Наволочка и полотенце: трение волос о хлопчатобумажную ткань делает их ломкими. Шелковые наволочки или полотенца из микрофибры минимизируют повреждения.

трение волос о хлопчатобумажную ткань делает их ломкими. Шелковые наволочки или полотенца из микрофибры минимизируют повреждения. Расчесывание: начинайте с концов и постепенно двигайтесь вверх. Так распутаете узлы без лишней ломкости.

начинайте с концов и постепенно двигайтесь вверх. Так распутаете узлы без лишней ломкости. Резинки для волос: выбирайте мягкие, без металлических вставок — они берегут структуру волос.

Стрижка, правильное увлажнение, осторожность с горячими приборами и мелкие хитрости во время сна и расчесывания помогут избавиться от секущихся кончиков и сохранить волосы ухоженными.

На какие трендовые стрижки обратить внимание в 2026 году

Ранее мы писали о том, какие стрижки будут очень эффектно смотреться на седых волосах.

Также мы сообщали, какая универсальная стрижка набрала популярность благодаря TikTok.