Уникальная стрижка 2 в 1 с TikTok для модных перевоплощений — видео

Процесс стрижки. Фото: freepik

Новая стрижка заполонила соцсети — корейский боб 2 в 1. Это когда нижний слой волос подстрижен коротко, а верхний остается длиннее. Звездный стилист Джордж Карран, который делал боб Софии Ричи Грейндж, объяснил, как это работает и кому подходит.

Корейский боб 2 в 1 — что это и кому подойдет

Это по сути undercut. Нижний слой подстрижен в боб (коротко, до подбородка или выше), а более длинные волосы сверху перекрывают его. Когда поднимаете волосы или собираете их наполовину — это напоминает классический боб. Когда носите распущенными — остается длина.

Это прическа-трансформер. Можно менять образ без изменения самой стрижки. Полусобранные волосы — боб, распущенные — длинные волосы. Два в одном, отсюда и название.

Джордж формирует пряди у лица так, чтобы более короткий нижний слой мягко сочетался с более длинным верхним. Это создает текстуру, которая выглядит естественно с любого угла. Не резкий переход, а плавный.

Для кого эта стрижка

Джордж утверждает, что стрижка идеальна для тех, кто хочет экспериментировать, но боится менять длину волос полностью. Если вам страшно подстричь все коротко, но хочется попробовать боб — это компромисс.

Подходит большинству форм лица, но есть нюансы с густотой волос. Нужна достаточная густота, чтобы верхний слой полностью перекрывал нижний, когда волосы распущены. Длина тоже имеет значение. Верхний слой должен быть достаточно длинным и тяжелым, чтобы красиво ложиться поверх undercut. Если верхний слой слишком короткий или тонкий, он не будет держать форму.

И еще запомните, что корейский боб 2 в 1 требует регулярных визитов в салон. Нижний слой надо ровнять, чтобы боб оставался четким и графичным. Если не подстригать его несколько месяцев, он отрастет, потеряет форму, и весь эффект исчезнет.

Это не та стрижка, которую можно сделать раз и забыть на полгода. Надо поддерживать. Частота зависит от скорости роста волос, но обычно раз в 6-8 недель.

