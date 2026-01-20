Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Культ Унікальна стрижка 2 в 1 з TikTok, щоб змінювати образ щодня

Унікальна стрижка 2 в 1 з TikTok, щоб змінювати образ щодня

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 18:36
Унікальна стрижка 2 в 1 з TikTok для модних перевтілень — відео
Процес стрижки. Фото: freepik

Нова стрижка заполонила соцмережі — корейський боб 2 в 1. Це коли нижній шар волосся підстрижений коротко, а верхній залишається довшим. Зірковий стиліст Джордж Карран, який робив боб Софії Річі Ґрейндж, пояснив, як це працює і кому підходить.

Детальніше про це в матеріалі Cosmopolitan.

Реклама
Читайте також:

Корейський боб 2 в 1 — що це і кому підійде

Це по суті undercut. Нижній шар підстрижений у боб (коротко, до підборіддя або вище), а довше волосся зверху перекриває його. Коли піднімаєте волосся або збираєте його наполовину — це нагадує класичний боб. Коли носите розпущеним — залишається довжина.

Це зачіска-трансформер. Можна змінювати образ без зміни самої стрижки. Напівзібране волосся — боб, розпущене — довге волосся. Два в одному, звідси і назва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джордж формує пасма біля обличчя так, щоб коротший нижній шар м'яко поєднувався з довшим верхнім. Це створює текстуру, яка має природний вигляд з будь-якого кута. Не різкий перехід, а плавний.

Для кого ця стрижка

Джордж стверджує, що стрижка ідеальна для тих, хто хоче експериментувати, але боїться змінювати довжину волосся повністю. Якщо вам страшно підстригти все коротко, але хочеться спробувати боб — це компроміс. 

Підходить більшості форм обличчя, але є нюанси з густотою волосся. Потрібна достатня густота, щоб верхній шар повністю перекривав нижній, коли волосся розпущене. Довжина теж має значення. Верхній шар повинен бути достатньо довгим і важким, щоб красиво лягати поверх undercut. Якщо верхній шар занадто короткий або тонкий, він не триматиме форму.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

І ще запамʼятайте, що корейський боб 2 в 1 вимагає регулярних візитів до салону. Нижній шар треба рівняти, щоб боб залишався чітким і графічним. Якщо не підстригати його кілька місяців, він відросте, втратить форму, і весь ефект зникне.

Це не та стрижка, яку можна зробити раз і забути на півроку. Треба підтримувати. Частота залежить від швидкості росту волосся, але зазвичай раз на 6-8 тижнів.

Раніше ми писали про те, який колір волосся здатний омолодити відразу на 10 років.

мода тренди стрижки волосся стиль
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації