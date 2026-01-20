Унікальна стрижка 2 в 1 з TikTok для модних перевтілень — відео

Процес стрижки. Фото: freepik

Нова стрижка заполонила соцмережі — корейський боб 2 в 1. Це коли нижній шар волосся підстрижений коротко, а верхній залишається довшим. Зірковий стиліст Джордж Карран, який робив боб Софії Річі Ґрейндж, пояснив, як це працює і кому підходить.

Корейський боб 2 в 1 — що це і кому підійде

Це по суті undercut. Нижній шар підстрижений у боб (коротко, до підборіддя або вище), а довше волосся зверху перекриває його. Коли піднімаєте волосся або збираєте його наполовину — це нагадує класичний боб. Коли носите розпущеним — залишається довжина.

Це зачіска-трансформер. Можна змінювати образ без зміни самої стрижки. Напівзібране волосся — боб, розпущене — довге волосся. Два в одному, звідси і назва.

Джордж формує пасма біля обличчя так, щоб коротший нижній шар м'яко поєднувався з довшим верхнім. Це створює текстуру, яка має природний вигляд з будь-якого кута. Не різкий перехід, а плавний.

Для кого ця стрижка

Джордж стверджує, що стрижка ідеальна для тих, хто хоче експериментувати, але боїться змінювати довжину волосся повністю. Якщо вам страшно підстригти все коротко, але хочеться спробувати боб — це компроміс.

Підходить більшості форм обличчя, але є нюанси з густотою волосся. Потрібна достатня густота, щоб верхній шар повністю перекривав нижній, коли волосся розпущене. Довжина теж має значення. Верхній шар повинен бути достатньо довгим і важким, щоб красиво лягати поверх undercut. Якщо верхній шар занадто короткий або тонкий, він не триматиме форму.

І ще запамʼятайте, що корейський боб 2 в 1 вимагає регулярних візитів до салону. Нижній шар треба рівняти, щоб боб залишався чітким і графічним. Якщо не підстригати його кілька місяців, він відросте, втратить форму, і весь ефект зникне.

Це не та стрижка, яку можна зробити раз і забути на півроку. Треба підтримувати. Частота залежить від швидкості росту волосся, але зазвичай раз на 6-8 тижнів.

