Какие стрижки лучше всего подойдут для седых волос — эффектны

Дата публикации 23 января 2026 07:32
Удачные стрижки для седых волос — как выглядеть моложе
Женщина с седыми волосами. Фото: freepik

Естественная седина уже давно перестала быть поводом для переживаний. Многие женщины научились воспринимать ее как часть своей истории и даже делают акцент на этом в образе. И если правильно подобрать стрижку, вы будете выглядеть моложе.

Стилисты подчеркивают в материале She Finds, что седые волосы сами по себе добавляют лицу характера, а выбор прически помогает показать его в выгодном свете.

Боб до подбородка

Этот вариант хорошо подойдет женщинам, которые не хотят тратить много времени на укладку. Стрижка выглядит легко, не утяжеляет лицо и может подчеркнуть форму щек. По словам стилистов, боб помогает смягчить черты лица.

Боб залишається незмінною класикою
Боб до подбородка. Фото из Instagram

Пикси с челкой

Джен Фонда уже много лет доказывает, что короткая стрижка с боковой челкой выглядит свежо и подчеркивает кость скул. Этот вариант позволяет играть с формой лица, скрывает мелкие морщинки и добавляет движения волосам. По словам стилистов, пикси подходит тем, у кого тонкие волосы, так как короткие пряди выглядят более густыми.

Cтрижка, яка підходить для тонкого і сивого волосся
Джен Фонда. Фото из Instagram/janefonda

Помпадур с боковым пробором

Прическа, которую часто носит певица Pink, добавляет объема у корней и делает образ более выразительным. Боковой пробор позволяет создать легкий асимметричный эффект, отвлекающий от возрастных изменений на лице. Такой стиль хорошо работает для волос средней густоты, делая их вид более насыщенным и живым.

Яку стрижку часто робить співачка Pink
Pink с собачкой. Фото из Instagram/Pink

Омбре-боб

Если у вас темные волосы с седыми прядями, можно попробовать омбре. Плавный переход от темного к более светлому цвету создает глубину и иллюзию густоты волос. Стилисты отмечают, что игра цветов помогает визуально освежить лицо, а пряди с сединой добавляют образу неповторимости.

Многослойный боб

Хелен Миррен уже давно выбрала многослойный боб с волнами. Эта стрижка работает с тонкими волосами, придает им текстуру и движение, делая прическу объемной без дополнительных средств укладки.

Багатошаровий боб для тонкого волосся підійде ідеально
Хелен Миррен. Фото из Instagram/helenmirren

Как мы видим, седые волосы сегодня — не недостаток, а способ показать собственный стиль и характер.

мода тренды волосы женщины за 50 лет стильная короткая стрижка
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
