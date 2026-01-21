Короткие волосы сейчас в тренде — какие стрижки пригодятся в 2026 году

У девушки короткая стрижка. Фото: freepik

Короткие волосы в этом году перестали быть просто практичным выбором. Стилисты отмечают, что сейчас важны не длина или форма, а как прическа передает ваш характер, настроение и ритм жизни.

Новини.LIVE собрали несколько вариантов, которые помогут вам найти комфортную стрижку на короткие волосы.

Боб с интересными деталями

Боб не сдает позиций, но теперь он стал немного другим. Линии можно сделать асимметричными, добавить легкие волны или текстурированные слои, которые придают объем. Эта стрижка лучше всего подойдет для тонких волос, потому что добавляет объема, и в то же время выглядит стильно.

Пикси с удлиненными прядями

Классическое пикси получило современный поворот: пряди на макушке или возле лица удлинены, что добавляет эффектности внешнему виду. Дизайнеры отмечают, что такая форма позволяет одновременно быть и дерзкой, и женственной.

Плюс — это экономия времени на укладку. Несколько движений руками и прическа уже готова.

Гарсон с плавными линиями

Гарсон возвращается, но уже без резких контуров. Легкие очертания подчеркивают шею и форму подбородка, создавая простой и взвешенный образ. Стилисты советуют еще делать небольшие градуировки, чтобы волосы двигались более естественно.

Эта стрижка подходит тем, кто ценит минимализм и хочет, чтобы прическа выглядела завершенной даже без сложной укладки.

