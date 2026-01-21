Видео
Модные короткие стрижки для женщин — актуальные формы 2026 года

Модные короткие стрижки для женщин — актуальные формы 2026 года

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 07:46
Короткие волосы сейчас в тренде — какие стрижки пригодятся в 2026 году
У девушки короткая стрижка. Фото: freepik

Короткие волосы в этом году перестали быть просто практичным выбором. Стилисты отмечают, что сейчас важны не длина или форма, а как прическа передает ваш характер, настроение и ритм жизни.

Новини.LIVE собрали несколько вариантов, которые помогут вам найти комфортную стрижку на короткие волосы.

Читайте также:

Боб с интересными деталями

Боб не сдает позиций, но теперь он стал немного другим. Линии можно сделать асимметричными, добавить легкие волны или текстурированные слои, которые придают объем. Эта стрижка лучше всего подойдет для тонких волос, потому что добавляет объема, и в то же время выглядит стильно.

@kylaleelee

Вот о чем я прошу, когда меня стригут для идеальной стрижки боб! 💕💇🏼‍♀️ #bobhaircut #bobhaircut #shorthaircut #shorthair

♬ как я люблю быть женщиной - editdiaary

Пикси с удлиненными прядями

Классическое пикси получило современный поворот: пряди на макушке или возле лица удлинены, что добавляет эффектности внешнему виду. Дизайнеры отмечают, что такая форма позволяет одновременно быть и дерзкой, и женственной.

Плюс — это экономия времени на укладку. Несколько движений руками и прическа уже готова.

Гарсон с плавными линиями

Гарсон возвращается, но уже без резких контуров. Легкие очертания подчеркивают шею и форму подбородка, создавая простой и взвешенный образ. Стилисты советуют еще делать небольшие градуировки, чтобы волосы двигались более естественно.

@jara.tallerdepelo

Camuflamos las canas con micro iluminaciones en toda la cabeza con tonalidades rubio natural y finalizamos con un corte de pelo garçon para darle un acabado pulido realzando su belleza natural #jaratallerdepelo #mejorpeluqueriabuenosaires #besthairstyleargentina #balayageargentina #cortedepelo #cortegarzonmujer #cortegarçon #canas #taparcanas #wella #olaplex #teñido #parari

♬ bounce (i just wanna dance) - фрози & joyful

Эта стрижка подходит тем, кто ценит минимализм и хочет, чтобы прическа выглядела завершенной даже без сложной укладки.

Последние тренды 2026 года

Ранее мы писали о том, какие духи лучше всего подойдут на каждый день. Они прекрасно дополнят различные образы.

Также мы сообщали, что нужно уметь правильно пользоваться сухим шампунем, чтобы волосы действительно имели роскошный вид. Делимся важными нюансами.

мода тренды волосы стиль стильная короткая стрижка
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
