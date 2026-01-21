Коротке волосся зараз в тренді — які стрижки стануть в нагоді у 2026 році

У дівчини коротка стрижка. Фото: freepik

Коротке волосся цього року перестало бути просто практичним вибором. Стилісти відзначають, що нині важливі не довжина чи форма, а як зачіска передає ваш характер, настрій і ритм життя.

Новини.LIVE зібрали кілька варіантів, які допоможуть вам знайти комфортну стрижку на коротке волосся.

Боб із цікавими деталями

Боб не здає позицій, але тепер він став трохи іншим. Лінії можна зробити асиметричними, додати легкі хвилі або текстуровані шари, які надають об’єму. Ця стрижка найкраще підійде для тонкого волосся, тому що додає об’єму, і водночас має стильний вигляд.

Піксі з подовженими пасмами

Класичне піксі отримало сучасний поворот: пасма на маківці або біля обличчя подовжені, що додає ефектності зовнішньому вигляду. Дизайнери відзначають, що така форма дозволяє одночасно бути і зухвалою, і жіночною.

Плюс — це економія часу на укладання. Кілька рухів руками і зачіска вже готова.

Гарсон із плавними лініями

Гарсон повертається, але вже без різких контурів. Легкі обриси підкреслюють шию та форму підборіддя, створюючи простий та виважений образ. Стилісти радять ще робити невеликі градуювання, щоб волосся рухалося більш природно.

Ця стрижка підходить тим, хто цінує мінімалізм і хоче, щоб зачіска мала завершений вигляд навіть без складної укладки.

Останні тренди 2026 року

