Вдалі стрижки для сивого волосся — як мати молодший вигляд

Жінка з сивим волоссям. Фото: freepik

Природна сивина вже давно перестала бути приводом для переживань. Багато жінок навчилися сприймати її як частину своєї історії та навіть роблять акцент на цьому в образі. І якщо правильно підібрати стрижку, ви будете може мати молодший вигляд.

Стилісти підкреслюють в матеріалі She Finds, що сиве волосся саме по собі додає обличчю характеру, а вибір зачіски допомагає показати його у вигідному світлі.

Реклама

Читайте також:

Які стрижки підійдуть жінкам у віці

Боб до підборіддя

Цей варіант добре підійде жінкам, які не хочуть витрачати багато часу на укладку. Стрижка має легкий вигляд, не обтяжує обличчя і може підкреслити форму щік. За словами стилістів, боб допомагає пом’якшити риси обличчя.

Боб до підборіддя. Фото з Instagram

Піксі з чубчиком

Джен Фонда вже багато років доводить, що коротка стрижка з бічним чубчиком має свіжий вигляд та підкреслює кістку вилиць. Цей варіант дозволяє грати з формою обличчя, приховує дрібні зморшки і додає руху волоссю. За словами стилістів, піксі підходить тим, у кого тонке волосся, бо короткі пасма мають густіший вигляд.

Джен Фонда. Фото з Instagram/janefonda

Помпадур з боковим проділом

Зачіска, яку часто носить співачка Pink, додає об’єму біля коріння і робить образ більш виразним. Бічний проділ дозволяє створити легкий асиметричний ефект, що відволікає від вікових змін на обличчі. Такий стиль добре працює для волосся середньої густини, роблячи його вигляд більш насиченим і живим.

Pink з собачкою. Фото з Instagram/Pink

Омбре-боб

Якщо у вас темне волосся з сивими пасмами, можна спробувати омбре. Плавний перехід від темного до світлішого кольору створює глибину й ілюзію густоти волосся. Стилісти відзначають, що гра кольорів допомагає візуально освіжити обличчя, а пасма з сивиною додають образу неповторності.

Багатошаровий боб

Гелен Міррен вже давно обрала багатошаровий боб із хвилями. Ця стрижка працює з тонким волоссям, надає йому текстуру і рух, роблячи зачіску об’ємною без додаткових засобів укладки.

Гелен Міррен. Фото з Instagram/helenmirren

Як ми бачимо, сиве волосся сьогодні — не недолік, а спосіб показати власний стиль та характер.

Останні тренди серед стрижок у 2026 році

Раніше ми писали про те, які короткі стрижки будуть актуальними у 2026 році. Така довжина може бути практичним вибором.

Також ми повідомляли, яка стрижка з TikTok стрімко набирає популярність.