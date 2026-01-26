Оттенки волос, которые не идут женщинам за 40 — чего лучше избегать

Видео
Какие оттенки волос старят лицо женщин 40+ — до сих пор популярны

Дата публикации 26 января 2026 16:28
Женщина пришла освежить цвет волос. Фото: freepik

Если ищете простой способ освежить образ после 40 лет, то стоит учитывать некоторые нюансы. Часто достаточно смены цвета волос и вы чувствуете себя совсем по-другому. Но дело в том, что не все оттенки работают для зрелых женщин — некоторые могут добавить лишние годы.

Новини.LIVE расскажет об этих оттенках больше.

После 40 лет волосы начинают вести себя по-другому: становятся тоньше, менее живыми и иногда теряют естественное сияние. Поэтому при выборе цвета важно не только следовать трендам, но и учитывать собственный тон кожи, форму лица и состояние локонов.

Как не стоит красить волосы после 40

Одной из часто совершаемых ошибок является выбор очень темных холодных оттенков. Они кажутся сдержанными и элегантными, но на зрелых женщинах, особенно с теплым тоном кожи, такие цвета подчеркивают морщины и добавляют лицу строгости. Стилисты советуют темный цвет оставлять тем, у кого от природы темные волосы и холодный оттенок кожи, иначе результат часто оказывается печальным.

освежила свой черный с помощью inoa от @L'Oréal Professionnel 🖤✨✨.

Полное обесцвечивание локонов для последующего окрашивания тоже не лучший вариант после сорока. Агрессивные химические средства истощают и без того слабые волосы, делая их ломкими и тусклыми. Дизайнеры волос замечают, что после 40 стоит искать более легкие техники или оттенки, близкие к вашему натуральному цвету.

Еще один риск — монохромный блонд. Если он отличается от естественного на пять и более тонов, лицо может выглядеть бледным. 

Think monochromatic dark blonde 🤎🍯🍂 @Redken #fyp #hair #hairtok #tonerformula

Наконец, яркие медные и другие неестественные оттенки могут казаться смелыми, но на зрелой коже они лишь акцентируют ее неровности и выглядят неестественно. Стилисты советуют выбирать теплые, "живые" оттенки, близкие к натуральному цвету — они добавляют объема, оттеняют черты лица и освежают образ.

Отметим, что после 40 лет окрашивание волос — это не просто эксперимент с цветом, а стратегия, которая помогает выглядеть ухоженно и чувствовать себя комфортно.

мода волосы красота стиль женщины за 50 лет
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
