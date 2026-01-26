Відео
Які відтінки волосся старять обличчя жінок 40+ — досі популярні

Дата публікації: 26 січня 2026 16:28
Відтінки волосся, які не йдуть жінкам за 40 — чого краще уникати
Жінка прийшла освіжити колір волосся. Фото: freepik

Якщо шукаєте простий спосіб освіжити образ після 40 років, то варто враховувати деякі нюанси. Часто досить зміни кольору волосся і ви відчуваєте себе зовсім по-іншому. Але річ в тім, що не всі відтінки працюють для зрілих жінок — деякі можуть додати зайві роки.

Новини.LIVE розповість про ці відтінки більше.

Читайте також:

Після 40 років волосся починає поводитися по-іншому: стає тоншим, менш живим і іноді втрачає природне сяйво. Тому під час вибору кольору важливо не тільки слідувати трендам, а й враховувати власний тон шкіри, форму обличчя та стан локонів.

Як не варто фарбувати волосся після 40

Однією з помилок, яку часто роблять, є вибір дуже темних холодних відтінків. Вони здаються стриманими і елегантними, але на зрілих жінках, особливо з теплим тоном шкіри, такі кольори підкреслюють зморшки та додають обличчю суворості. Стилісти радять темний колір залишати тим, у кого від природи темне волосся та холодний підтінок шкіри, інакше результат часто виявляється сумним.

@imkelseylim

refreshed her black using inoa by @L’Oréal Professionnel 🖤✨

♬ son original - ★𝑮𝑯𝑶𝑼𝑳★

Повне знебарвлення локонів для подальшого фарбування теж не найкращий варіант після сорока. Агресивні хімічні засоби виснажують і без того слабке волосся, роблячи його ламким і тьмяним. Дизайнери волосся зауважують, що після 40 варто шукати легші техніки або відтінки, близькі до вашого натурального кольору.

Ще один ризик — монохромний блонд. Якщо він відрізняється від природного на п’ять і більше тонів, обличчя може мати блідий вигляд. 

@otoolehair

Think monochromatic dark blonde 🤎🍯🍂 @Redken #fyp #hair #hairtok #tonerformula

♬ son original - ACR07

Нарешті, яскраві мідні та інші неприродні відтінки можуть здаватися сміливими, але на зрілій шкірі вони лише акцентують її нерівності і мають неприродний вигляд. Стилісти радять обирати теплі, "живі" відтінки, близькі до натурального кольору — вони додають об’єму, відтіняють риси обличчя і освіжають образ.

Відзначимо, що після 40 років фарбування волосся — це не просто експеримент з кольором, а стратегія, яка допомагає мати доглянутий вигляд і відчувати себе комфортно.

Раніше ми писали про те, який догляд потрібен за посіченими кінчиками волосся.

Також ми повідомляли, які ефектні стрижки вдалий вигляд мають на сивому волоссі.

мода волосся краса стиль жінки за 50 років
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
