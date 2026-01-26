Відтінки волосся, які не йдуть жінкам за 40 — чого краще уникати

Жінка прийшла освіжити колір волосся. Фото: freepik

Якщо шукаєте простий спосіб освіжити образ після 40 років, то варто враховувати деякі нюанси. Часто досить зміни кольору волосся і ви відчуваєте себе зовсім по-іншому. Але річ в тім, що не всі відтінки працюють для зрілих жінок — деякі можуть додати зайві роки.

Після 40 років волосся починає поводитися по-іншому: стає тоншим, менш живим і іноді втрачає природне сяйво. Тому під час вибору кольору важливо не тільки слідувати трендам, а й враховувати власний тон шкіри, форму обличчя та стан локонів.

Як не варто фарбувати волосся після 40

Однією з помилок, яку часто роблять, є вибір дуже темних холодних відтінків. Вони здаються стриманими і елегантними, але на зрілих жінках, особливо з теплим тоном шкіри, такі кольори підкреслюють зморшки та додають обличчю суворості. Стилісти радять темний колір залишати тим, у кого від природи темне волосся та холодний підтінок шкіри, інакше результат часто виявляється сумним.

Повне знебарвлення локонів для подальшого фарбування теж не найкращий варіант після сорока. Агресивні хімічні засоби виснажують і без того слабке волосся, роблячи його ламким і тьмяним. Дизайнери волосся зауважують, що після 40 варто шукати легші техніки або відтінки, близькі до вашого натурального кольору.

Ще один ризик — монохромний блонд. Якщо він відрізняється від природного на п’ять і більше тонів, обличчя може мати блідий вигляд.

Нарешті, яскраві мідні та інші неприродні відтінки можуть здаватися сміливими, але на зрілій шкірі вони лише акцентують її нерівності і мають неприродний вигляд. Стилісти радять обирати теплі, "живі" відтінки, близькі до натурального кольору — вони додають об’єму, відтіняють риси обличчя і освіжають образ.

Відзначимо, що після 40 років фарбування волосся — це не просто експеримент з кольором, а стратегія, яка допомагає мати доглянутий вигляд і відчувати себе комфортно.

