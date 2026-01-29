Как помыть волосы без воды — дерматолог дала полезные советы

Девушка моет волосы. Фото: freepik

Жизнь в условиях перебоев со светом и водой заставляет нас искать нестандартные решения даже для базовой гигиены. Особенно остро это ощущается зимой, когда холод и сухой воздух делают кожу и волосы еще более чувствительными.

Дерматолог Ольг Жомир в студии "Сніданок. Вихідний" поделилась советами, которые реально работают, а какие трюки из соцсетей лучше отложить.

Как ухаживать за волосами без воды

Сухой шампунь

Сухие шампуни сейчас популярны, но врач предупреждает, что это не полноценное мытье. Они лишь впитывают жир, не очищают кожу, а при частом использовании могут раздражать фолликулы. После применения сухого шампуня важно хотя бы раз в неделю мыть голову обычным шампунем и, при необходимости, делать легкий пилинг кожи головы. Трихологи советуют не пренебрегать этим, иначе можно получить сухость, зуд и даже проблемы с ростом волос.

Народные методы

В соцсетях часто советуют мыть голову содой, присыпать мукой или даже натирать какао. Звучит креативно, но дерматологи бьют тревогу. Сода пересушивает кожу, нарушает ее барьер и может провоцировать дерматит. Какао и мука забивают фолликулы и мешают нормальному очищению. Поэтому такие эксперименты с волосами лучше не проводить.

Стоит ли мыть волосы холодной водой

Мытье волос холодной водой часто кажется спасением во время отключений горячей воды. Однако Ольга Жомир объяснила, что холод не смывает шампунь полностью, остатки средства создают пленку на коже, а резкое охлаждение может спазмировать сосуды и ослабить фолликулы. Если хочется сохранить волосы здоровыми, лучше использовать хотя бы комнатную температуру.

Девушка в душе. Фото: freepik

Как сушить волосы без фена

Без электричества фена не хватает, а сушить волосы над газовой плитой — опасно. Самый безопасный вариант — специальный тюрбан с впитывающей внутренней стороной и гладкой внешней. Он уменьшает трение, позволяет волосам высыхать естественно и защищает от переохлаждения. Дизайнеры аксессуаров для волос давно отмечают, что правильный тюрбан реально сохраняет структуру прядей и экономит время.

Гигиена тела без душа

Когда полноценный душ невозможен несколько дней, достаточно уделить внимание самым чувствительным зонам: лицу, шее, подмышками и интимной зоне. Влажные салфетки или специальные очищающие средства без спирта — лучший вариант. Врач советует выбирать детские салфетки, поскольку они проходят строгий контроль и подходят даже для очень чувствительной кожи. Не забывайте и об увлажнении: кремы для сухой или атопичной кожи помогают сохранить барьер и уменьшить раздражение.

