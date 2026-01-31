Відео
Головна Культ Як розчісувати волосся, щоб воно не ламалося і не плуталося

Як розчісувати волосся, щоб воно не ламалося і не плуталося

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 11:49
Правильний догляд за волоссям — як краще його розчісувати
Дівчина з гарною зачіскою. Фото: freepik

Розчісування волосся — це не просто щоденна рутина. Це маленький ритуал, який може зміцнити волосся, запобігти його ламкості та навіть стимулювати ріст нового. Важливо робити це правильно, щоб не нашкодити локонам.

Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

Багато хто звик розчісувати волосся поспіхом, але стилісти наголошують, що підхід має бути делікатним. Розчісувати волосся варто кілька разів на день, легкими рухами. Особливо якщо у вас довге волосся — одну руку варто використовувати для того, щоб тримати пасмо, а другою обережно розплутувати його. Це зменшує навантаження на коріння та попереджає випадання.

Як краще розчісувати волосся

Заплутані кінчики — найбільший ворог волосся. Починати завжди потрібно знизу, з кінчиків, і поступово рухатися вгору до коренів. Так пасма розплутуються без травм і не тягнуться. Якщо волосся довге або дуже густе, можна придбати гребінь із широкими зубцями — він делікатніше обходиться з волоссям і скорочує ризик ламкості.

Як правильно підійти до догляду за волоссям
Розчісування волосся перед миттям. Фото: freepik

Вологе волосся — особлива тема. Розчісування відразу після душу або миття голови часто здається логічним, але насправді це небезпечно. Волога структура волосини більш розтягнута, і різкий рух може її пошкодити. Краще дати волоссю трохи підсохнути, а потім обережно розплутати пасма. Якщо ж уникнути розчісування після душу неможливо, стилісти радять спершу нанести на волосся кондиціонер або маску — вони зменшують тертя і полегшують процес.

Ще один секрет — розчісування перед миттям. Легко пройтися гребінцем по сухому волоссю у душі допомагає позбутися ковтунів і запобігає зайвому заплутуванню під час миття.

Правильний підхід до догляду за волоссям

Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
