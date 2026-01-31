Правильный уход за волосами — как лучше их расчесывать

Девушка с красивой прической. Фото: freepik

Расчесывание волос — это не просто ежедневная рутина. Это маленький ритуал, который может укрепить волосы, предотвратить их ломкость и даже стимулировать рост новых. Важно делать это правильно, чтобы не навредить локонам.

Многие привыкли расчесывать волосы в спешке, но стилисты отмечают, что подход должен быть деликатным. Расчесывать волосы стоит несколько раз в день, легкими движениями. Особенно если у вас длинные волосы — одну руку следует использовать для того, чтобы держать прядь, а второй осторожно распутывать ее. Это уменьшает нагрузку на корни и предупреждает выпадение.

Как лучше расчесывать волосы

Запутанные кончики — самый большой враг волос. Начинать всегда нужно снизу, с кончиков, и постепенно двигаться вверх к корням. Так пряди распутываются без травм и не тянутся. Если волосы длинные или очень густые, можно приобрести гребень с широкими зубцами — он деликатнее обходится с волосами и сокращает риск ломкости.

Влажные волосы — особая тема. Расчесывание сразу после душа или мытья головы часто кажется логичным, но на самом деле это опасно. Влажная структура волоса более растянута, и резкое движение может ее повредить. Лучше дать волосам немного подсохнуть, а затем осторожно распутать пряди. Если же избежать расчесывания после душа невозможно, стилисты советуют сперва нанести на волосы кондиционер или маску — они уменьшают трение и облегчают процесс.

Еще один секрет — расчесывание перед мытьем. Легко пройтись расческой по сухим волосам в душе помогает избавиться от колтунов и предотвращает лишнее запутывание во время мытья.

Правильный подход к уходу за волосами

