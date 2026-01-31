Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ Как расчесывать волосы, чтобы они не ломались и не путались

Как расчесывать волосы, чтобы они не ломались и не путались

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 11:49
Правильный уход за волосами — как лучше их расчесывать
Девушка с красивой прической. Фото: freepik

Расчесывание волос — это не просто ежедневная рутина. Это маленький ритуал, который может укрепить волосы, предотвратить их ломкость и даже стимулировать рост новых. Важно делать это правильно, чтобы не навредить локонам.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Многие привыкли расчесывать волосы в спешке, но стилисты отмечают, что подход должен быть деликатным. Расчесывать волосы стоит несколько раз в день, легкими движениями. Особенно если у вас длинные волосы — одну руку следует использовать для того, чтобы держать прядь, а второй осторожно распутывать ее. Это уменьшает нагрузку на корни и предупреждает выпадение.

Как лучше расчесывать волосы

Запутанные кончики — самый большой враг волос. Начинать всегда нужно снизу, с кончиков, и постепенно двигаться вверх к корням. Так пряди распутываются без травм и не тянутся. Если волосы длинные или очень густые, можно приобрести гребень с широкими зубцами — он деликатнее обходится с волосами и сокращает риск ломкости.

Як правильно підійти до догляду за волоссям
Расчесывание волос перед мытьем. Фото: freepik

Влажные волосы — особая тема. Расчесывание сразу после душа или мытья головы часто кажется логичным, но на самом деле это опасно. Влажная структура волоса более растянута, и резкое движение может ее повредить. Лучше дать волосам немного подсохнуть, а затем осторожно распутать пряди. Если же избежать расчесывания после душа невозможно, стилисты советуют сперва нанести на волосы кондиционер или маску — они уменьшают трение и облегчают процесс.

Еще один секрет — расчесывание перед мытьем. Легко пройтись расческой по сухим волосам в душе помогает избавиться от колтунов и предотвращает лишнее запутывание во время мытья.

Правильный подход к уходу за волосами

Ранее мы писали о том, что делать с секущимися кончиками волос. Здесь есть несколько хитростей.

Также мы сообщали, как правильно пользоваться сухим шампунем, чтобы волосы действительно имели ухоженный вид.

мода волосы красота уход стиль
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации