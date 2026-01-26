Актуальний манікюр 2026 — що роблять у салонах цього року

Манікюр. Фото: freepik

Манікюр давно перестав бути просто доглядом. У 2026 році нігті стають свого роду відображенням характеру. Навіть мінімалістичний манікюр здатний передати вашу унікальність.

У "Радіо Люкс" розповіли, які форми, кольори та дизайни будуть задавати настрій у новому році.

Модний манікюр 2026 — що обрати

У 2026 році в нейл-трендах зникає бажання "здивувати за будь-яку ціну". В перше чергу цінуються зручність, відчуття себе та вміння адаптувати моду під власне життя.

Актуальні форми

Найчастіше вибір падає на м’який квадрат — він не заважає в повсякденності, легко відростає й не потребує постійної корекції. Це форма для тих, хто цінує практичність.

Класичний мигдаль у 2026-му обирають жінки, яким важлива елегантність. Він добре працює як із нюдовими відтінками, так і з більш складними дизайнами.

А от стилето залишається варіантом для сміливих. Його радять нейл-дизайнери, коли хочеться акценту — для подій, фотосесій або просто періоду, коли всередині багато вогню.

Кольори, які задають тон

Ніжний рожевий має доросліший вигляд, ніж у попередні роки: з холодним або пудровим підтоном. Шоколадні відтінки — від какао до гіркого шоколаду — часто згадують у прогнозах трендів як альтернативу чорному. Вони теплі, глибокі й не мають різкий вигляд.

Дизайни з характером

У 2026 році зникає мода на перевантажені "солодкі" сюжети. Замість них приходять тваринні принти, абстракція й ручний розпис. Квіткові мотиви теж в тренді. А двоколірні орнаменти — це спосіб зробити манікюр помітним без складних технік.

