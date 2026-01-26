Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Культ Який манікюр у тренді 2026 — кольори, форми, ідеї

Який манікюр у тренді 2026 — кольори, форми, ідеї

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 22:07
Актуальний манікюр 2026 — що роблять у салонах цього року
Манікюр. Фото: freepik

Манікюр давно перестав бути просто доглядом. У 2026 році нігті стають свого роду відображенням характеру. Навіть мінімалістичний манікюр здатний передати вашу унікальність.

У "Радіо Люкс" розповіли, які форми, кольори та дизайни будуть задавати настрій у новому році.

Реклама
Читайте також:

Модний манікюр 2026 — що обрати

У 2026 році в нейл-трендах зникає бажання "здивувати за будь-яку ціну". В перше чергу цінуються зручність, відчуття себе та вміння адаптувати моду під власне життя. 

Актуальні форми

Найчастіше вибір падає на м’який квадрат — він не заважає в повсякденності, легко відростає й не потребує постійної корекції. Це форма для тих, хто цінує практичність.

Класичний мигдаль у 2026-му обирають жінки, яким важлива елегантність. Він добре працює як із нюдовими відтінками, так і з більш складними дизайнами.

А от стилето залишається варіантом для сміливих. Його радять нейл-дизайнери, коли хочеться акценту — для подій, фотосесій або просто періоду, коли всередині багато вогню.

Кольори, які задають тон

  1. Ніжний рожевий має доросліший вигляд, ніж у попередні роки: з холодним або пудровим підтоном.
  2. Шоколадні відтінки — від какао до гіркого шоколаду — часто згадують у прогнозах трендів як альтернативу чорному. Вони теплі, глибокі й не мають різкий вигляд.

Дизайни з характером

У 2026 році зникає мода на перевантажені "солодкі" сюжети. Замість них приходять тваринні принти, абстракція й ручний розпис. Квіткові мотиви теж в тренді. А двоколірні орнаменти — це спосіб зробити манікюр помітним без складних технік.

Раніше ми писали про те, який манікюр був модним у 80-х. Деякі тренди з тих років залишились актуальними досі.

Також ми повідомляли, які нюанси варто враховувати, якщо робите манікюр вдома.

мода тренди манікюр стиль нігті
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації