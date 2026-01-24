Який манікюр обрати романтичним жінкам — що радять стилісти

Ніжний манікюр. Фото: freepik

Не всім жінкам подобається яскраво виділятися чи носити помітний манікюр. Дехто обирає ніжність і легкість у деталях, де навіть колір нігтів може розповісти про характер і настрій. Для таких жінок нюдові відтінки стають своєрідною палітрою емоцій.

Сайт Новини.LIVE розповість, на які відтінки таким жінкам радять звернути увагу майстри манікюру.

Тонкі, витончені відтінки в манікюрі — це не про відсутність смаку, а навпаки, про увагу до деталей. Нюд дозволяє підкреслити акуратність рук, не навантажуючи образ. Професіонали в нігтьовому сервісі стверджують, що правильно підібраний ніжний колір здатний змінити сприйняття всього образу.

Але знайти свій нюд непросто. Навіть у рожевій палітрі тонів очі губляться — здається, всі відтінки схожі, але на нігтьовій пластині вони поводяться по-різному. Тут важливо враховувати колір і підтон шкіри, наявність засмаги та навіть вік. Дизайнери наголошують, що нюд не має зливатися зі шкірою повністю і водночас мати природний вигляд.

Які відтінки варто розглядати першочергово:

білий;

бежевий;

кремовий;

пудровий;

рожевий;

бірюзовий;

приглушений зелений;

ніжно-жовтий;

небесно-блакитний;

фісташковий.

Це лише база. Кожен з цих кольорів можна м’яко трансформувати, поєднувати із прозорим або перламутровим тоном, роблячи манікюр більш глибоким і цікавим.

Останні тренди 2025 року

