Україна
Манікюр для романтичних жінок — трендові відтінки 2026 року

Манікюр для романтичних жінок — трендові відтінки 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 10:59
Який манікюр обрати романтичним жінкам — що радять стилісти
Ніжний манікюр. Фото: freepik

Не всім жінкам подобається яскраво виділятися чи носити помітний манікюр. Дехто обирає ніжність і легкість у деталях, де навіть колір нігтів може розповісти про характер і настрій. Для таких жінок нюдові відтінки стають своєрідною палітрою емоцій.

Сайт Новини.LIVE розповість, на які відтінки таким жінкам радять звернути увагу майстри манікюру. 

Який манікюр підійде романтичним натурам у 2026

Тонкі, витончені відтінки в манікюрі — це не про відсутність смаку, а навпаки, про увагу до деталей. Нюд дозволяє підкреслити акуратність рук, не навантажуючи образ. Професіонали в нігтьовому сервісі стверджують, що правильно підібраний ніжний колір здатний змінити сприйняття всього образу.

Але знайти свій нюд непросто. Навіть у рожевій палітрі тонів очі губляться — здається, всі відтінки схожі, але на нігтьовій пластині вони поводяться по-різному. Тут важливо враховувати колір і підтон шкіри, наявність засмаги та навіть вік. Дизайнери наголошують, що нюд не має зливатися зі шкірою повністю і водночас мати природний вигляд.

Які відтінки варто розглядати першочергово:

  • білий;
  • бежевий;
  • кремовий;
  • пудровий;
  • рожевий;
  • бірюзовий;
  • приглушений зелений;
  • ніжно-жовтий;
  • небесно-блакитний;
  • фісташковий.

Це лише база. Кожен з цих кольорів можна м’яко трансформувати, поєднувати із прозорим або перламутровим тоном, роблячи манікюр більш глибоким і цікавим.

Останні тренди 2025 року

Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
