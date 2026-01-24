Какой маникюр выбрать романтичным женщинам — что советуют стилисты

Маникюр для романтичных женщин — трендовые оттенки 2026 года
Не всем женщинам нравится ярко выделяться или носить заметный маникюр. Некоторые выбирают нежность и легкость в деталях, где даже цвет ногтей может рассказать о характере и настроении. Для таких женщин нюдовые оттенки становятся своеобразной палитрой эмоций.
Сайт Новини.LIVE расскажет, на какие оттенки таким женщинам советуют обратить внимание мастера маникюра.
Какой маникюр подойдет романтическим натурам в 2026 году
Тонкие, утонченные оттенки в маникюре — это не об отсутствии вкуса, а наоборот, о внимании к деталям. Нюд позволяет подчеркнуть аккуратность рук, не нагружая образ. Профессионалы в ногтевом сервисе утверждают, что правильно подобранный нежный цвет способен изменить восприятие всего образа.
Но найти свой нюд непросто. Даже в розовой палитре тонов глаза теряются — кажется, все оттенки похожи, но на ногтевой пластине они ведут себя по-разному. Здесь важно учитывать цвет и подтон кожи, наличие загара и даже возраст. Дизайнеры подчеркивают, что нюд не должен сливаться с кожей полностью и при этом выглядеть естественно.
Какие оттенки стоит рассматривать в первую очередь:
- белый;
- бежевый;
- кремовый;
- пудровый;
- розовый;
- бирюзовый;
- приглушенный зеленый;
- нежно-желтый;
- небесно-голубой;
- фисташковый.
Это лишь база. Каждый из этих цветов можно мягко трансформировать, сочетать с прозрачным или перламутровым тоном, делая маникюр более глубоким и интересным.
Последние тренды 2025 года
