Какой маникюр выбрать романтичным женщинам — что советуют стилисты

Не всем женщинам нравится ярко выделяться или носить заметный маникюр. Некоторые выбирают нежность и легкость в деталях, где даже цвет ногтей может рассказать о характере и настроении. Для таких женщин нюдовые оттенки становятся своеобразной палитрой эмоций.

Сайт Новини.LIVE расскажет, на какие оттенки таким женщинам советуют обратить внимание мастера маникюра.

Тонкие, утонченные оттенки в маникюре — это не об отсутствии вкуса, а наоборот, о внимании к деталям. Нюд позволяет подчеркнуть аккуратность рук, не нагружая образ. Профессионалы в ногтевом сервисе утверждают, что правильно подобранный нежный цвет способен изменить восприятие всего образа.

Но найти свой нюд непросто. Даже в розовой палитре тонов глаза теряются — кажется, все оттенки похожи, но на ногтевой пластине они ведут себя по-разному. Здесь важно учитывать цвет и подтон кожи, наличие загара и даже возраст. Дизайнеры подчеркивают, что нюд не должен сливаться с кожей полностью и при этом выглядеть естественно.

Какие оттенки стоит рассматривать в первую очередь:

белый;

бежевый;

кремовый;

пудровый;

розовый;

бирюзовый;

приглушенный зеленый;

нежно-желтый;

небесно-голубой;

фисташковый.

Это лишь база. Каждый из этих цветов можно мягко трансформировать, сочетать с прозрачным или перламутровым тоном, делая маникюр более глубоким и интересным.

Последние тренды 2025 года

