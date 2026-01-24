Видео
Маникюр для романтичных женщин — трендовые оттенки 2026 года

Дата публикации 24 января 2026 10:59
Какой маникюр выбрать романтичным женщинам — что советуют стилисты
Нежный маникюр. Фото: freepik

Не всем женщинам нравится ярко выделяться или носить заметный маникюр. Некоторые выбирают нежность и легкость в деталях, где даже цвет ногтей может рассказать о характере и настроении. Для таких женщин нюдовые оттенки становятся своеобразной палитрой эмоций.

Сайт Новини.LIVE расскажет, на какие оттенки таким женщинам советуют обратить внимание мастера маникюра.

Тонкие, утонченные оттенки в маникюре — это не об отсутствии вкуса, а наоборот, о внимании к деталям. Нюд позволяет подчеркнуть аккуратность рук, не нагружая образ. Профессионалы в ногтевом сервисе утверждают, что правильно подобранный нежный цвет способен изменить восприятие всего образа.

Но найти свой нюд непросто. Даже в розовой палитре тонов глаза теряются — кажется, все оттенки похожи, но на ногтевой пластине они ведут себя по-разному. Здесь важно учитывать цвет и подтон кожи, наличие загара и даже возраст. Дизайнеры подчеркивают, что нюд не должен сливаться с кожей полностью и при этом выглядеть естественно.

Какие оттенки стоит рассматривать в первую очередь:

  • белый;
  • бежевый;
  • кремовый;
  • пудровый;
  • розовый;
  • бирюзовый;
  • приглушенный зеленый;
  • нежно-желтый;
  • небесно-голубой;
  • фисташковый.

Это лишь база. Каждый из этих цветов можно мягко трансформировать, сочетать с прозрачным или перламутровым тоном, делая маникюр более глубоким и интересным.

Последние тренды 2025 года

Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
