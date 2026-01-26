Актуальный маникюр 2026 — что делают в салонах в этом году

Маникюр. Фото: freepik

Маникюр давно перестал быть просто уходом. В 2026 году ногти становятся своего рода отражением характера. Даже минималистичный маникюр способен передать вашу уникальность.

В "Радіо Люкс" рассказали, какие формы, цвета и дизайны будут задавать настроение в новом году.

Реклама

Читайте также:

Модный маникюр 2026 — что выбрать

В 2026 году в нейл-трендах исчезает желание "удивить любой ценой". В первую очередь ценятся удобство, ощущение себя и умение адаптировать моду под собственную жизнь.

Актуальные формы

Чаще всего выбор падает на мягкий квадрат — он не мешает в повседневности, легко отрастает и не требует постоянной коррекции. Это форма для тех, кто ценит практичность.

Классический миндаль в 2026-м выбирают женщины, которым важна элегантность. Он хорошо работает как с нюдовыми оттенками, так и с более сложными дизайнами.

А вот стилето остается вариантом для смелых. Его советуют нейл-дизайнеры, когда хочется акцента — для событий, фотосессий или просто периода, когда внутри много огня.

Цвета, которые задают тон

Нежный розовый выглядит более взрослым, чем в предыдущие годы: с холодным или пудровым подтоном. Шоколадные оттенки — от какао до горького шоколада — часто упоминаются в прогнозах трендов как альтернатива черному. Они теплые, глубокие и не выглядят слишком резко.

Дизайны с характером

В 2026 году уходит мода на перегруженные "сладкие" сюжеты. Вместо них приходят животные принты, абстракция и ручная роспись. Цветочные мотивы тоже в тренде. А двухцветные орнаменты — это способ сделать маникюр заметным без сложных техник.

Ранее мы писали о том, какой маникюр был модным в 80-х. Некоторые тренды из тех лет остались актуальными до сих пор.

Также мы сообщали, какие нюансы стоит учитывать, если делаете маникюр дома.