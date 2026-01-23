Как сделать самый лучший маникюр дома — реально работающие советы

Маникюр на дому. Фото: freepik

Даже если вы не поклонница салонного маникюра, это не значит, что аккуратные ногти остаются недостижимыми. Домашний уход может дать очень хороший результат, если знать несколько простых правил и не бояться экспериментировать.

Полезными советами по этому поводу поделилось издание РадіоЛюкс.

Реклама

Читайте также:

Как дома сделать красивый маникюр дома

Подготовка — первый и самый важный шаг

Перед тем как наносить лак, стоит полностью удалить старое покрытие и осторожно обработать кутикулу. Пилочка поможет придать ногтям ровную форму — овальную, квадратную или миндалевидную — здесь важна симметрия. Стилисты часто говорят, что именно неровные края выдают домашний маникюр мгновенно, поэтому мелочи имеют значение.

База

Это не просто формальность. Базовое покрытие защищает ногтевую пластину от пятен и пожелтения, особенно под темными оттенками, и помогает лаку лучше держаться. Дизайнеры говорят, что даже яркий цвет выглядит более насыщенным и ровным, если под ним есть тонкая, гладкая основа.

Инструменты для маникюра. Фото: freepik

Лак наносим тонко

Чтобы получить чистый и ровный маникюр, лучше делать несколько тонких слоев, а не один толстый. Тонкий лак быстрее сохнет, не образует пузырьков и сохраняет текстуру кисточки аккуратной. В толстых слоях воздух задерживается, что часто приводит к быстрому отслоению покрытия.

Верхнее покрытие

Этот этап часто пропускают, но он реально влияет на результат. Топ делает цвет более глубоким и держит лак дольше. Среди стилистов популярно мнение, что даже неудачно нанесенный цвет можно спасти хорошим финишным покрытием, которое делает ногти гладкими и ухоженными на вид.

Капля масла — завершающий штрих

После всех слоев стоит смазать кутикулу маслом. Оно питает кожу и ногтевую пластину, делает руки ухоженными и помогает скрыть небольшие недостатки. Кроме того, регулярное использование масла укрепляет ногти, делая их более эластичными и менее склонными к ломкости.

Домашний маникюр не должен быть стрессом или рутинным делом. Если придерживаться этих простых правил и не спешить, руки будут иметь ухоженный вид даже без салонных процедур. Иногда именно терпение и внимание к деталям создают эффект, который трудно отличить от профессионального.

Ранее мы писали о том, каким образом маникюр делали в СССР. Нужно признать, что у женщин тогда была изобретательность.

Также мы сообщали, что сухим шампунем нужно уметь правильно пользоваться. Делимся некоторыми лайфхаками.