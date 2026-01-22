Как выглядел маникюр в СССР — без инструментов и лаков

Маникюр. Фото: freepik

Маникюр в Советском Союзе был не про тренды — скорее про смекалку и терпение. Ограниченный выбор, минимум материалов и максимум фантазии.

В OBOZREVATEL вспомнили, как женщины ухаживали за ногтями в СССР и почему этот опыт сегодня выглядит почти невероятно.

Как ухаживали за маникюром в СССР

В 70-80-х годах выбора, по сути, не было. Маникюр делали либо на дому, либо при парикмахерских, где в отдельном кабинете работали мастера в белых халатах. О стерильности тогда говорили мало, а кутикулу иногда срезали обычным лезвием — тем самым, что продавалось в любом хозяйственном магазине.

Домашний маникюр был делом привычным. Ножницы, пилочка, пинцет — стандартный набор, который часто дарили девушкам "на вырост". Руки распаривали в мыльной воде, после чего наносили кремы. О сыворотках или масках тогда не слышали, но сам ритуал имел почти медитативный характер.

Средства для маникюра. Фото: freepik

Больше всего трудностей было с лаками. Советская палитра сводилась к нескольким цветам: бледно-розовый, красный, беж. Они быстро текли, оставляли полосы и держались недолго. Поэтому женщины придумывали собственные способы "улучшения" текстуры лаков: смешивали оттенки между собой, добавляли зеленку, чернила из ручек, масляные краски. Блеск делали из мишуры или даже из измельченных елочных игрушек — звучит опасно, но тогда это считалось нормой.

Импортные лаки появились в конце 70-х и стали настоящим сокровищем. Польские, французские, в том числе Lancome, передавали "по знакомству" или привозили из-за границы. Мастера покупали их за собственные деньги и предлагали клиенткам за доплату — такой себе ранний люкс в советских реалиях.

В 80-90-х вкусы начали меняться. Появились кислотные и неоновые цвета — яркие и дерзкие. Ими красили ногти перед дискотеками, не думая о правилах. А рисунки создавали обычной иглой: делали разводы, линии, абстракцию. Чтобы узор получился одинаковый на всех ногтях, нужна была твердая рука и много практики.

Девушка делает себе ногти. Фото: freepik

Современные стилисты не раз говорили, что советский маникюр — это пример выживания стиля в условиях дефицита. Не было выбора — была изобретательность. И, возможно, именно поэтому сегодня этот опыт вызывает не иронию, а уважение. Потому что за каждым простым покрытием тогда стояли время, усилия и желание выглядеть ухоженно вопреки всему.

