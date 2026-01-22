Який вигляд мав манікюр у СРСР — без інструментів і лаків

Манікюр. Фото: freepik

Манікюр у Радянському Союзі був не про тренди — радше про кмітливість і терпіння. Обмежений вибір, мінімум матеріалів і максимум фантазії.

У OBOZREVATEL згадали, як жінки доглядали за нігтями в СРСР і чому цей досвід сьогодні має майже неймовірний вигляд.

Як доглядали за манікюром у СРСР

У 70–80-х роках вибору, по суті, не було. Манікюр робили або вдома, або при перукарнях, де в окремому кабінеті працювали майстри в білих халатах. Про стерильність тоді говорили мало, а кутикулу інколи зрізали звичайним лезом — тим самим, що продавалося в будь-якому господарському магазині.

Домашній манікюр був справою звичною. Ножиці, пилочка, пінцет — стандартний набір, який часто дарували дівчатам "на виріст". Руки розпарювали в мильній воді, після чого наносили креми. Про сироватки чи маски тоді не чули, але сам ритуал мав майже медитативний характер.

Засоби для манікюру. Фото: freepik

Найбільше труднощів було з лаками. Радянська палітра зводилася до кількох кольорів: блідо-рожевий, червоний, беж. Вони швидко текли, залишали смуги й трималися недовго. Тому жінки вигадували власні способи "покращення" текстури лаків: змішували відтінки між собою, додавали зеленку, чорнило з ручок, олійні фарби. Блиск робили з мішури або навіть з подрібнених ялинкових іграшок — звучить небезпечно, але тоді це вважалося нормою.

Імпортні лаки з’явилися наприкінці 70-х і стали справжнім скарбом. Польські, французькі, зокрема Lancome, передавали "по знайомству" або привозили з-за кордону. Майстри купували їх за власні гроші й пропонували клієнткам за доплату — такий собі ранній люкс у радянських реаліях.

У 80–90-х смаки почали змінюватися. З’явилися кислотні й неонові кольори — яскраві та зухвалі. Ними фарбували нігті перед дискотеками, не думаючи про правила. А малюнки створювали звичайною голкою: робили розводи, лінії, абстракцію. Щоб візерунок вийшов одинаковий на всіх нігтях, потрібна була тверда рука й багато практики.

Дівчина робить собі нігті. Фото: freepik

Сучасні стилісти не раз говорили, що радянський манікюр — це приклад виживання стилю в умовах дефіциту. Не було вибору — була винахідливість. І, можливо, саме тому сьогодні цей досвід викликає не іронію, а повагу. Бо за кожним простим покриттям тоді стояли час, зусилля і бажання мати доглянутий вигляд попри все.

