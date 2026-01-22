Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Культ Як жінки робили манікюр у СРСР — була винахідливість

Як жінки робили манікюр у СРСР — була винахідливість

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 05:34
Який вигляд мав манікюр у СРСР — без інструментів і лаків
Манікюр. Фото: freepik

Манікюр у Радянському Союзі був не про тренди — радше про кмітливість і терпіння. Обмежений вибір, мінімум матеріалів і максимум фантазії. 

У OBOZREVATEL згадали, як жінки доглядали за нігтями в СРСР і чому цей досвід сьогодні має майже неймовірний вигляд.

Реклама
Читайте також:

Як доглядали за манікюром у СРСР

У 70–80-х роках вибору, по суті, не було. Манікюр робили або вдома, або при перукарнях, де в окремому кабінеті працювали майстри в білих халатах. Про стерильність тоді говорили мало, а кутикулу інколи зрізали звичайним лезом — тим самим, що продавалося в будь-якому господарському магазині.

Домашній манікюр був справою звичною. Ножиці, пилочка, пінцет — стандартний набір, який часто дарували дівчатам "на виріст". Руки розпарювали в мильній воді, після чого наносили креми. Про сироватки чи маски тоді не чули, але сам ритуал мав майже медитативний характер.

Стандартний набір для манікюру
Засоби для манікюру. Фото: freepik

Найбільше труднощів було з лаками. Радянська палітра зводилася до кількох кольорів: блідо-рожевий, червоний, беж. Вони швидко текли, залишали смуги й трималися недовго. Тому жінки вигадували власні способи "покращення" текстури лаків: змішували відтінки між собою, додавали зеленку, чорнило з ручок, олійні фарби. Блиск робили з мішури або навіть з подрібнених ялинкових іграшок — звучить небезпечно, але тоді це вважалося нормою.

Імпортні лаки з’явилися наприкінці 70-х і стали справжнім скарбом. Польські, французькі, зокрема Lancome, передавали "по знайомству" або привозили з-за кордону. Майстри купували їх за власні гроші й пропонували клієнткам за доплату — такий собі ранній люкс у радянських реаліях.

У 80–90-х смаки почали змінюватися. З’явилися кислотні й неонові кольори — яскраві та зухвалі. Ними фарбували нігті перед дискотеками, не думаючи про правила. А малюнки створювали звичайною голкою: робили розводи, лінії, абстракцію. Щоб візерунок вийшов одинаковий на всіх нігтях, потрібна була тверда рука й багато практики.

Яскравий манікюр без візерунку
Дівчина робить собі нігті. Фото: freepik

Сучасні стилісти не раз говорили, що радянський манікюр — це приклад виживання стилю в умовах дефіциту. Не було вибору — була винахідливість. І, можливо, саме тому сьогодні цей досвід викликає не іронію, а повагу. Бо за кожним простим покриттям тоді стояли час, зусилля і бажання мати доглянутий вигляд попри все.

Які тренди на парфуми будуть актуальними у 2026

Раніше ми писали про те, які парфуми 90-х досі носять жінки, які знаються на дорогих і культових ароматом. 

Також ми повідомляли, що деякі аромати від Zara не гірші за дорогі нішеві парфуми. Їх варто спробувати.

СРСР мода манікюр стиль нігті
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації