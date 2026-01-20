Відео
Найпопулярніші аромати 90-х, які досі зачаровують жінок

Дата публікації: 20 січня 2026 22:12
Культові парфуми 90-х — магічні аромати для сучасної жінки
Парфуми. Фото: freepik

Деякі парфуми з 90-х досі залишаються культовими. Аромати з тих часів, про які піде мова, завжди підкреслять жіночність, настрій та характер своєї власниці. Саме тому їх люблять і купують до сих пір.

Новини.LIVE розповість про найкращі аромати з 90-х. 

  • Lancome Poeme

Представлений у 1995 році. У композиції поєднані ноти, такі як: фруктова свіжість, деревні відтінки і квіткові акорди. Аромат більше розкривається в холодну пору року. Тут усе тонко збалансовано — від ніжної троянди до легкого акорду орхідеї.

  • Givenchy Amarige

Справжній символ жіночності та радості. Цей аромат народився у 90-х, але його запах ніколи не старіє. Солодкі акорди персикового варення і апельсинового меду відчуваються на шкірі майже як спогад про літо, навіть у холодні місяці. 

  • Chanel Allure 

Класика у новому прочитанні. Аромат одночасно ніжний і харизматичний, і кожна жінка відчуває його по-своєму. Композиція свіжо-квіткова, східні ноти додають загадковості, а троянда в серці аромату робить його ще більш особливим. Це парфуми для тих, хто не прагне бути помітною лише заради уваги, а для тих, хто цінує власний шарм і комфорт у будь-якій ситуації.

  • Dior Hypnotic Poison

Аромат, який не залишає байдужим. Початкова нота мигдалю та кмину відразу привертає увагу, серце аромату з жасмину додає витонченості, а фінальна ваніль із мускусом залишає теплий, майже зачарований шлейф. Це той випадок, коли парфум стає частиною образу.

Усі ці парфуми з 90-х не просто аромати і тому сьогодні вони залишаються актуальними, бо в них є справжність, глибина і неповторна жіночність, яку неможливо підробити.

Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
