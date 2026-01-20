Видео
Самые популярные ароматы 90-х, что до сих пор очаровывают женщин

Дата публикации 20 января 2026 22:12
Культовые духи 90-х — магические ароматы для современной женщины
Парфюмерия. Фото: freepik

Некоторые духи из 90-х до сих пор остаются культовыми. Ароматы из тех времен, о которых пойдет речь, всегда подчеркнут женственность, настроение и характер своей обладательницы. Именно поэтому их любят и покупают до сих пор.

Новини.LIVE расскажет о лучших ароматах из 90-х.

  • Lancome Poeme

Представлен в 1995 году. В композиции соединены ноты, такие как: фруктовая свежесть, древесные оттенки и цветочные аккорды. Аромат больше раскрывается в холодное время года. Здесь все тонко сбалансировано — от нежной розы до легкого аккорда орхидеи.

  • Givenchy Amarige

Настоящий символ женственности и радости. Этот аромат родился в 90-х, но его запах никогда не стареет. Сладкие аккорды персикового варенья и апельсинового меда ощущаются на коже почти как воспоминание о лете, даже в холодные месяцы.

  • Chanel Allure

Классика в новом прочтении. Аромат одновременно нежный и харизматичный, и каждая женщина чувствует его по-своему. Композиция свеже-цветочная, восточные ноты добавляют загадочности, а роза в сердце аромата делает его еще более особенным. Это парфюм для тех, кто не стремится быть заметной только ради внимания, а для тех, кто ценит собственный шарм и комфорт в любой ситуации.

  • Dior Hypnotic Poison

Аромат, который не оставляет равнодушным. Начальная нота миндаля и тмина сразу привлекает внимание, сердце аромата из жасмина добавляет утонченности, а финальная ваниль с мускусом оставляет теплый, почти завораживающий шлейф. Это тот случай, когда парфюм становится частью образа.

Все эти духи из 90-х не просто ароматы и поэтому сегодня они остаются актуальными, потому что в них есть подлинность, глубина и неповторимая женственность, которую невозможно подделать.

мода духи аромат стиль запах
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
