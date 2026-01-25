Какой маникюр носили в 80-х —эффектность была на первом месте

Яркий маникюр. Фото: freepik

Подиумные мастера снова начали делать моделям длинные ногти. Некоторые звезды уже поддержали этот тренд на "Оскаре" и других крупных событиях. Одним словом, длина 80-х вернулась, но с современным исполнением.

Новини.LIVE расскажет о маникюре 80-х больше.

Что из маникюра 80-х актуально и сейчас

Сейчас длинные ногти делают аккуратнее, чем в 80-х. Лучшее качество материалов, более естественные формы, более деликатные цвета. Но длина та же. Длинные ногти вернулись и остаются актуальными. Но не обязательно с яркими цветами 80-х — можно носить nude или пастель.

Френч тоже никуда не исчезал. Классический белый или цветные вариации — оба варианта будут уместны. Nail-арт существует параллельно с минимализмом. Кто-то делает сложные дизайны, кто-то выбирает однотонное покрытие. Оба варианта считаются нормальными.

Главная разница от прошлых десятилетий: сейчас нет одного доминирующего тренда. Можно носить длинные ногти или короткие, яркие или nude, с рисунками или без. Все одновременно сосуществует, и это нормально.

Мы не устаем повторять, что мода циклична. То, что было в 80-х, вернулось в 2020-х. Возможно, через десять лет снова вернется что-то из 90-х или 2000-х. Или появится что-то совершенно новое. Пока что длинные ногти снова в игре.

