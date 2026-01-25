Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ Какой маникюр носили в 80-х — что из тех трендов актуально в 2026

Какой маникюр носили в 80-х — что из тех трендов актуально в 2026

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 16:47
Какой маникюр носили в 80-х —эффектность была на первом месте
Яркий маникюр. Фото: freepik

Подиумные мастера снова начали делать моделям длинные ногти. Некоторые звезды уже поддержали этот тренд на "Оскаре" и других крупных событиях. Одним словом, длина 80-х вернулась, но с современным исполнением.

Новини.LIVE расскажет о маникюре 80-х больше.

Реклама
Читайте также:

Что из маникюра 80-х актуально и сейчас

Сейчас длинные ногти делают аккуратнее, чем в 80-х. Лучшее качество материалов, более естественные формы, более деликатные цвета. Но длина та же. Длинные ногти вернулись и остаются актуальными. Но не обязательно с яркими цветами 80-х — можно носить nude или пастель.

Френч тоже никуда не исчезал. Классический белый или цветные вариации — оба варианта будут уместны. Nail-арт существует параллельно с минимализмом. Кто-то делает сложные дизайны, кто-то выбирает однотонное покрытие. Оба варианта считаются нормальными.

Главная разница от прошлых десятилетий: сейчас нет одного доминирующего тренда. Можно носить длинные ногти или короткие, яркие или nude, с рисунками или без. Все одновременно сосуществует, и это нормально.

Мы не устаем повторять, что мода циклична. То, что было в 80-х, вернулось в 2020-х. Возможно, через десять лет снова вернется что-то из 90-х или 2000-х. Или появится что-то совершенно новое. Пока что длинные ногти снова в игре.

Ранее мы писали о том, как с помощью цвета волос омолодиться на 10 лет.

Также мы сообщали, как правильно пользоваться сухим шампунем, чтобы он служил как надо.

мода маникюр стиль ногти 80-е
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации