Какой маникюр носили в 80-х —эффектность была на первом месте

Какой маникюр носили в 80-х — что из тех трендов актуально в 2026
Подиумные мастера снова начали делать моделям длинные ногти. Некоторые звезды уже поддержали этот тренд на "Оскаре" и других крупных событиях. Одним словом, длина 80-х вернулась, но с современным исполнением.
Новини.LIVE расскажет о маникюре 80-х больше.
Что из маникюра 80-х актуально и сейчас
Сейчас длинные ногти делают аккуратнее, чем в 80-х. Лучшее качество материалов, более естественные формы, более деликатные цвета. Но длина та же. Длинные ногти вернулись и остаются актуальными. Но не обязательно с яркими цветами 80-х — можно носить nude или пастель.
#ChickenFriedRemix #nailsart #nailtech #80saesthetic #80sart #nailinspo #nails💅 #nailpolish
Френч тоже никуда не исчезал. Классический белый или цветные вариации — оба варианта будут уместны. Nail-арт существует параллельно с минимализмом. Кто-то делает сложные дизайны, кто-то выбирает однотонное покрытие. Оба варианта считаются нормальными.
Главная разница от прошлых десятилетий: сейчас нет одного доминирующего тренда. Можно носить длинные ногти или короткие, яркие или nude, с рисунками или без. Все одновременно сосуществует, и это нормально.
#80s #fyp #80saesthetic
Мы не устаем повторять, что мода циклична. То, что было в 80-х, вернулось в 2020-х. Возможно, через десять лет снова вернется что-то из 90-х или 2000-х. Или появится что-то совершенно новое. Пока что длинные ногти снова в игре.
