Який манікюр носили у 80-х — ефектність була на першому місці

Яскравий манікюр. Фото: freepik

Подіумні майстри знову почали робити моделям довгі нігті. Деякі зірки вже підтримали цей тренд на "Оскарі" і інших великих подіях. Одним словом, довжина 80-х повернулась, але з сучасним виконанням.

Новини.LIVE розповість про манікюр 80-х більше.

Реклама

Читайте також:

Що з манікюру 80-х актуально й зараз

Зараз довгі нігті роблять акуратніше, ніж у 80-х. Краща якість матеріалів, більш природні форми, делікатніші кольори. Але довжина та сама. Довгі нігті повернулись і залишаються актуальними. Але не обов'язково з яскравими кольорами 80-х — можна носити nude або пастель.

Френч теж нікуди не зникав. Класичний білий або кольорові варіації — обидва варіанти будуть доречні. Nail-арт існує паралельно з мінімалізмом. Хтось робить складні дизайни, хтось обирає однотонне покриття. Обидва варіанти вважаються нормальними.

Головна різниця від минулих десятиліть: зараз немає одного домінуючого тренду. Можна носити довгі нігті або короткі, яскраві або nude, з малюнками або без. Все одночасно співіснує, і це нормально.

Ми не втомлюємось повторювати, що мода циклічна. Те, що було в 80-х, повернулось у 2020-х. Можливо, через десять років знову повернеться щось з 90-х або 2000-х. Або з'явиться щось зовсім нове. Поки що довгі нігті знову в грі.

Раніше ми писали про те, як за допомогою кольору волосся омолодитися на 10 років.

Також ми повідомляли, як правильно користуватися сухим шампунем, щоб воно служило як треба.