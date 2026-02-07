Олена Зеленська в тренді — манікюр, який обирає перша леді України

Олена Зеленська. Фото з її офіційної сторінки у Facebook

Перша леді України Олена Зеленська давно привертає увагу не лише своєю роботою та суспільною позицією, а й витриманим стилем. Особливо це помітно в дрібницях — у виборі одягу, аксесуарів і навіть манікюру, який не кидається в очі, але свідчить про відчуття смаку. Цей простий і природний стиль легко повторити вдома, якщо знати кілька ключових кроків.

Перша леді, як правило, рідко експериментує з манікюром і віддає перевагу стриманим нюдовим відтінкам. Стилісти відзначають, що такий вибір підкреслює доглянутість, не відволікаючи увагу від образу в цілому.

Манікюр Олени Зеленської. Фото з її офіційної сторінки у Facebook

Як повторити манікюр Олени Зеленської

Щоб повторити такий манікюр, спершу підготуйте руки. Ретельно вимийте їх з милом і висушіть рушником, а старий лак при необхідності видаліть спеціальним засобом. Наступний крок — форма нігтів. Стилісти радять обирати овальну або мигдалеподібну форму, яка візуально подовжує пальці і має найбільш природний вигляд.

Розпарювання допоможе м’яко підготувати шкіру та кутикулу: занурте пальці у теплу воду на 5–7 хвилин, можна додати трохи морської солі. Після цього обережно відсуньте кутикулу пушером, а зайву частину видаліть спеціальними ножицями чи щипцями. Важливо робити це акуратно, щоб не пошкодити нігтьову пластину.

Для гладкості поверхні можна м’яким бафом трохи відшліфувати ніготь, після чого нанесть олійку на кутикулу та крем для рук. Цей простий ритуал не лише покращує вигляд нігтів, а й робить руки доглянутими на дотик.

При цьому стилісти радять залишатися у стриманій палітрі: нюдові відтінки, світлі рожеві або м’які бежеві тони в тренді. Наносьте базу, два тонких шару лаку і завершуйте топом. Навіть такий мінімалістичний манікюр матиме дуже дорогий вигляд. Секрет елегантності Олени Зеленської у тому, що все має мати природний вигляд.

