Головна Культ Манікюр, про який усі забули — найтрендовіша форма 2000-х

Манікюр, про який усі забули — найтрендовіша форма 2000-х

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 07:40
Яка форма нігтів була модною у 2000-х — зараз так ніхто не робить
Дівчина робить манікюр. Фото: Freepik

Якщо зараз у моді природні відтінки та ледь помітний дизайн на нігтях, то у 2000-х трендовий манікюр був зовсім іншим. Тоді актуальними були яскраві кольори, незвичні форми, блискітки та малюнки.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Яка форма нігтів була популярною у 2000-х

У 2000-х в моді була незвична форма нігтів. Тоді всі красуні приходили до майстрів манікюру з одним запитом — зробити шаблю. Зазвичай цю форму надавали нарощеним нігтям. Її назва пішла не випадково. Нігті нагадували вигнутий клинок шаблі та були ніби зрізаними.

Який манікюр був трендовим у 2000-х
Трендовий манікюр 2000-х. Фото: кадр з відео

С-подібний вигин в такій формі робили як плавним, так й різким. Він міг починатися від основи і тягнутися до самого кінчика. Інколи початок зрізу робили зсередини нігтя.

Такий варіант був яскравим, але не практичним. Нігті у формі шаблі часто ламалися. Для повсякденного варіанту — не найкращий вибір. Можливо, саме тому ця форма не прижилася. Зараз її роблять хіба що дами, які скучили за нотою ностальгії та хочуть згадати минулу моду.

Який манікюр був трендовим у 2000-х
Нігті у трендовій формі 2000-х. Фото: кадр з відео

Таку незвичну форму у 2000-х модниці доповнювали яскравим дизайном. У тренді були блискітки, складні малюнки, поєднання найрізноманітніших кольорів та текстур.

Який манікюр був трендовим у 2000-х
Яскраві нігті у стилі 2000-х. Фото: кадр з відео

Сьогодні нігті у формі шаблі пасуватимуть тим, хто любить експериментувати та створювати сміливі образи. Такий дизайн манікюру точно не залишиться непоміченим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який манікюр був актуальним у 80-х. Дещо з цих трендів в моді і зараз.

Також ми розповідали про те, який манікюр зробити любителькам романтики. Є кілька трендових відтінків 2026 року.

мода тренди манікюр Дизайн нігті
Ольга Євдокимова - Редактор
Автор:
Ольга Євдокимова
