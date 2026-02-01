Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ Маникюр, о котором все забыли — самая трендовая форма 2000-х

Маникюр, о котором все забыли — самая трендовая форма 2000-х

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 07:40
Какая форма ногтей была модной в 2000-х — сейчас так никто не делает
Девушка делает маникюр. Фото: Freepik

Если сейчас в моде естественные оттенки и едва заметный дизайн на ногтях, то в 2000-х трендовый маникюр был совсем другим. Тогда актуальными были яркие цвета, необычные формы, блестки и рисунки.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какая форма ногтей была популярной в 2000-х

В 2000-х в моде была необычная форма ногтей. Тогда все красавицы приходили к мастерам маникюра с одним запросом — сделать саблю. Обычно эту форму придавали наращенным ногтям. Ее название пошло не случайно. Ногти напоминали изогнутый клинок сабли и были будто срезанными.

Який манікюр був трендовим у 2000-х
Трендовый маникюр 2000-х. Фото: кадр из видео

С-образный изгиб в такой форме делали как плавным, так и резким. Он мог начинаться от основания и тянуться до самого кончика. Иногда начало среза делали изнутри ногтя.

Такой вариант был ярким, но не практичным. Ногти в форме сабли часто ломались. Для повседневного варианта — не лучший выбор. Возможно, именно поэтому эта форма не прижилась. Сейчас ее делают разве что дамы, которые соскучились по ноте ностальгии и хотят вспомнить былую моду.

Який манікюр був трендовим у 2000-х
Ногти в трендовой форме 2000-х. Фото: кадр из видео

Такую необычную форму в 2000-х модницы дополняли ярким дизайном. В тренде были блестки, сложные рисунки, сочетание самых разнообразных цветов и текстур.

Який манікюр був трендовим у 2000-х
Яркие ногти в стиле 2000-х. Фото: кадр из видео

Сегодня ногти в форме сабли подойдут тем, кто любит экспериментировать и создавать смелые образы. Такой дизайн маникюра точно не останется незамеченным.

Напомним, ранее мы писали о том, какой маникюр был актуальным в 80-х. Кое-что из этих трендов в моде и сейчас.

Также мы рассказывали о том, какой маникюр сделать любительницам романтики. Есть несколько трендовых оттенков 2026 года.

мода тренды маникюр Дизайн ногти
Ольга Евдокименко - Редактор
Автор:
Ольга Евдокименко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации