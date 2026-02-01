Какая форма ногтей была модной в 2000-х — сейчас так никто не делает

Девушка делает маникюр. Фото: Freepik

Если сейчас в моде естественные оттенки и едва заметный дизайн на ногтях, то в 2000-х трендовый маникюр был совсем другим. Тогда актуальными были яркие цвета, необычные формы, блестки и рисунки.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какая форма ногтей была популярной в 2000-х

В 2000-х в моде была необычная форма ногтей. Тогда все красавицы приходили к мастерам маникюра с одним запросом — сделать саблю. Обычно эту форму придавали наращенным ногтям. Ее название пошло не случайно. Ногти напоминали изогнутый клинок сабли и были будто срезанными.

Трендовый маникюр 2000-х. Фото: кадр из видео

С-образный изгиб в такой форме делали как плавным, так и резким. Он мог начинаться от основания и тянуться до самого кончика. Иногда начало среза делали изнутри ногтя.

Такой вариант был ярким, но не практичным. Ногти в форме сабли часто ломались. Для повседневного варианта — не лучший выбор. Возможно, именно поэтому эта форма не прижилась. Сейчас ее делают разве что дамы, которые соскучились по ноте ностальгии и хотят вспомнить былую моду.

Ногти в трендовой форме 2000-х. Фото: кадр из видео

Такую необычную форму в 2000-х модницы дополняли ярким дизайном. В тренде были блестки, сложные рисунки, сочетание самых разнообразных цветов и текстур.

Яркие ногти в стиле 2000-х. Фото: кадр из видео

Сегодня ногти в форме сабли подойдут тем, кто любит экспериментировать и создавать смелые образы. Такой дизайн маникюра точно не останется незамеченным.

