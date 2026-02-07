Елена Зеленская в тренде — маникюр, который выбирает первая леди Украины

Елена Зеленская. Фото с ее официальной страницы в Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская давно привлекает внимание не только своей работой и общественной позицией, но и выдержанным стилем. Особенно это заметно в мелочах — в выборе одежды, аксессуаров и даже маникюра, который не бросается в глаза, но свидетельствует о чувстве вкуса. Этот простой и естественный стиль легко повторить дома, если знать несколько ключевых шагов.

Первая леди, как правило, редко экспериментирует с маникюром и предпочитает сдержанные нюдовые оттенки. Стилисты отмечают, что такой выбор подчеркивает ухоженность, не отвлекая внимание от образа в целом.

Маникюр Елены Зеленской. Фото с ее официальной страницы в Facebook

Как повторить маникюр Елены Зеленской

Чтобы повторить такой маникюр, сперва подготовьте руки. Тщательно вымойте их с мылом и высушите полотенцем, а старый лак при необходимости удалите специальным средством. Следующий шаг — форма ногтей. Стилисты советуют выбирать овальную или миндалевидную форму, которая визуально удлиняет пальцы и выглядит наиболее естественно.

Распаривание поможет мягко подготовить кожу и кутикулу: окуните пальцы в теплую воду на 5-7 минут, можно добавить немного морской соли. После этого осторожно отодвиньте кутикулу пушером, а лишнюю часть удалите специальными ножницами или щипцами. Важно делать это аккуратно, чтобы не повредить ногтевую пластину.

Для гладкости поверхности можно мягким бафом немного отшлифовать ноготь, после чего нанести масло на кутикулу и крем для рук. Этот простой ритуал не только улучшает вид ногтей, но и делает руки ухоженными на ощупь.

При этом стилисты советуют оставаться в сдержанной палитре: нюдовые оттенки, светлые розовые или мягкие бежевые тона в тренде. Наносите базу, два тонких слоя лака и завершайте топом. Даже такой минималистичный маникюр будет выглядеть очень дорого. Секрет элегантности Елены Зеленской в том, что все должно выглядеть естественно.

