Модні прикраси на весну-літо 2026 — що носити, щоб бути в тренді

Браслет. Фото: freepik

Весна-літо 2026 року у світі прикрас — це про оригінальність. Цього сезону аксесуари стають самостійним елементом образу.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Модні підвіски

Вони цього сезону отримали нове життя. Дизайнери грають із формою та матеріалом: у колекціях Lacoste і Roberto Cavalli вони з’являються як довгі ланцюжки з декількома шармами, а Dries Van Noten робить акцент на несподіваних деталях і текстурі металу. Є навіть приклади, де підвіски виготовлені з кераміки.

Lacoste. Фото з Vogue

Стилісти відзначають, що така різноманітність дозволяє грати з масштабом і створювати власні комбінації, які точно не загубляться серед натовпу.

Великі прикраси

Сережки, чокери, браслети — усе зростає до гігантських форм. У Valentino металеві браслети перетворюють руки на майже скульптурні композиції, Chanel пропонує квіткові сережки, які нагадують маленькі інсталяції, а Saint Laurent повертає кліпси, що самі по собі можуть стати точкою фокусу усього образу.

Saint Laurent. Фото з Vogue

Дизайнери підкреслюють, що у 2026-му важливо створювати образ як єдину історію, а не просто додавати аксесуари для галочки.

Перлини в прикрасах

Перлини залишаються на піку популярності, але вони більше не обмежуються класикою. Chanel показують багаторівневі намиста з дрібних перлин поверх твідових жакетів і трикотажу, Meryll Rogge робить акцент на масивних чокерах, а Di Petsa вводить барокову асиметрію.

Meryll Rogge. Фото з Vogue

Дизайнери кажуть, що перлини в 2026-му — це не про традицію, а про гру з пропорціями та несподіваними комбінаціями. Якщо підсумувати, то весна-літо 2026 року дарує свободу у виборі прикрас: можна поєднувати матеріали, форми, рівні і стилі, створюючи той самий ідеальний образ. Аксесуари більше не приховуються в тіні одягу, а виходять на передній план і формують характер всього образу.

Раніше ми писали про те, які аксесуари на модницях цього сезону можна побачити частіше за все. В них і тепло, і комфортно.

Також ми повідомляли про прикраси, які повернулись з минулого і зараз мають неабиякий попит.