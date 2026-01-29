Модные украшения на весну-лето 2026 — что носить, чтобы быть в тренде

Браслет. Фото: freepik

Весна-лето 2026 года в мире украшений — это об оригинальности. В этом сезоне аксессуары становятся самостоятельным элементом образа.

Об этом пишет Vogue.

Модные подвески

Они в этом сезоне получили новую жизнь. Дизайнеры играют с формой и материалом: в коллекциях Lacoste и Roberto Cavalli они появляются в виде длинных цепочек с несколькими шармами, а Dries Van Noten делает акцент на неожиданных деталях и текстуре металла. Есть даже примеры, где подвески изготовлены из керамики.

Lacoste. Фото из Vogue

Стилисты отмечают, что такое разнообразие позволяет играть с масштабом и создавать собственные комбинации, которые точно не затеряются среди толпы.

Крупные украшения

Серьги, чокеры, браслеты — все вырастает до гигантских форм. У Valentino металлические браслеты превращают руки в почти скульптурные композиции, Chanel предлагает цветочные серьги, которые напоминают маленькие инсталляции, а Saint Laurent возвращает клипсы, которые сами по себе могут стать точкой фокуса всего образа.

Saint Laurent. Фото из Vogue

Дизайнеры подчеркивают, что в 2026-м важно создавать образ как единую историю, а не просто добавлять аксессуары для галочки.

Жемчужины в украшениях

Жемчужины остаются на пике популярности, но они больше не ограничиваются классикой. Chanel показывают многоуровневые ожерелья из мелкого жемчуга поверх твидовых жакетов и трикотажа, Meryll Rogge делает акцент на массивных чокерах, а Di Petsa вводит барочную асимметрию.

Meryll Rogge. Фото из Vogue

Дизайнеры говорят, что жемчужины в 2026-м — это не про традицию, а про игру с пропорциями и неожиданными комбинациями. Если подытожить, то весна-лето 2026 года дарит свободу в выборе украшений: можно сочетать материалы, формы, уровни и стили, создавая тот самый идеальный образ. Аксессуары больше не скрываются в тени одежды, а выходят на передний план и формируют характер всего образа.

