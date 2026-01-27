Зимний аксессуар в стиле Дженнифер Лоуренс — тренд сезона

Дженнифер Лоуренс. Фото: Instagram/1jnnf

Зимние выходы Дженнифер Лоуренс редко бывают случайными — даже когда это просто прогулка по городу. В начале 2026 года актриса неожиданно меняет привычные цветовые акценты и делает ставку на фиолетовый.

Об этом пишет Vogue.

В Нью-Йорке, где зима в этом году не щадит никого, актриса появилась в черном пуховике, широких серых брюках, красном свитере с V-вырезом и классических UGG песочного оттенка. Набор понятный и практичный, без желания что-то доказывать. Но все внимание на аксессуары.

Что носит этой зимой Дженнифер Лоуренс

Лаконичная сумка The Row, узкие черные очки с четкой формой и фиолетовый шарф La Ligne, задающие настроение всему образу.

Фиолетовый часто называют капризным, но стилисты в Нью-Йорке давно говорят, что он работает тогда, когда его не пытаются объяснить. Один акцент и достаточно. Лоуренс интуитивно следует этому правилу. Она не собирает образ вокруг цвета, а просто впускает его в базовый гардероб.

В конце 2025 года Vogue уже обращал внимание на возвращение фиолетовой палитры, и сейчас это заметно не только в подиумных коллекциях. Зои Кравиц в Риме, Колман Доминго в костюме Bode, Грета Ли на кинофестивале в Нью-Йорке, Джулия Робертс на Gotham Awards — фиолетовый появляется в разных форматах, но с одинаковым посылом.

Интересно, что дизайнеры аксессуаров тоже все чаще работают с глубокими, "неочевидными" оттенками. В разговорах о современном стиле Руслан Багинский не раз подчеркивал, что аксессуар должен не украшать, а рассказывать историю. Как в случае с Лоуренс.

