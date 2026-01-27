Зимовий аксесуар у стилі Дженніфер Лоуренс — тренд сезону

Дженніфер Лоуренс. Фото: Instagram/1jnnf

Зимові виходи Дженніфер Лоуренс рідко бувають випадковими — навіть коли це просто прогулянка містом. На початку 2026 року акторка несподівано змінює звичні колірні акценти й робить ставку на фіолетовий.

Про це пише Vogue.

У Нью-Йорку, де зима цього року не щадить нікого, акторка з’явилася в чорному пуховику, широких сірих штанах, червоному светрі з V-вирізом і класичних UGG пісочного відтінку. Набір зрозумілий і практичний, без бажання щось доводити. Але вся увага на аксесуари.

Що носить цієї зими Дженніфер Лоуренс

Лаконічна сумка The Row, вузькі чорні окуляри з чіткою формою і фіолетовий шарф La Ligne, задають настрій всьому образу.

Фіолетовий часто називають примхливим, але стилісти в Нью-Йорку давно говорять, що він працює тоді, коли його не намагаються пояснити. Один акцент і досить. Лоуренс інтуїтивно дотримується цього правила. Вона не збирає образ навколо кольору, а просто впускає його в базовий гардероб.

Наприкінці 2025 року Vogue вже звертав увагу на повернення фіолетової палітри, і зараз це помітно не лише в подіумних колекціях. Зої Кравіц у Римі, Колман Домінго в костюмі Bode, Грета Лі на кінофестивалі в Нью-Йорку, Джулія Робертс на Gotham Awards — фіолетовий з’являється в різних форматах, але з однаковим посилом.

Цікаво, що дизайнери аксесуарів теж дедалі частіше працюють із глибокими, "неочевидними" відтінками. У розмовах про сучасний стиль Руслан Багінський не раз наголошував, що аксесуар має не прикрашати, а розповідати історію. Як у випадку з Лоуренс.

