Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Культ Зимовий аксесуар Дженніфер Лоуренс, який зараз у тренді

Зимовий аксесуар Дженніфер Лоуренс, який зараз у тренді

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 11:02
Зимовий аксесуар у стилі Дженніфер Лоуренс — тренд сезону
Дженніфер Лоуренс. Фото: Instagram/1jnnf

Зимові виходи Дженніфер Лоуренс рідко бувають випадковими — навіть коли це просто прогулянка містом. На початку 2026 року акторка несподівано змінює звичні колірні акценти й робить ставку на фіолетовий. 

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

У Нью-Йорку, де зима цього року не щадить нікого, акторка з’явилася в чорному пуховику, широких сірих штанах, червоному светрі з V-вирізом і класичних UGG пісочного відтінку. Набір зрозумілий і практичний, без бажання щось доводити. Але вся увага на аксесуари. 

Що носить цієї зими Дженніфер Лоуренс

Лаконічна сумка The Row, вузькі чорні окуляри з чіткою формою і фіолетовий шарф La Ligne, задають настрій всьому образу. 

Фіолетовий часто називають примхливим, але стилісти в Нью-Йорку давно говорять, що він працює тоді, коли його не намагаються пояснити. Один акцент і досить. Лоуренс інтуїтивно дотримується цього правила. Вона не збирає образ навколо кольору, а просто впускає його в базовий гардероб.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наприкінці 2025 року Vogue вже звертав увагу на повернення фіолетової палітри, і зараз це помітно не лише в подіумних колекціях. Зої Кравіц у Римі, Колман Домінго в костюмі Bode, Грета Лі на кінофестивалі в Нью-Йорку, Джулія Робертс на Gotham Awards — фіолетовий з’являється в різних форматах, але з однаковим посилом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цікаво, що дизайнери аксесуарів теж дедалі частіше працюють із глибокими, "неочевидними" відтінками. У розмовах про сучасний стиль Руслан Багінський не раз наголошував, що аксесуар має не прикрашати, а розповідати історію. Як у випадку з Лоуренс.

Раніше ми писали про те, які прикраси з минулого повертаються в моду. Їх носили ще наші бабусі.

Також ми повідомляли, які ще теплі аксесуари актуальні цієї зими. Підійдуть навіть для сильних морозів.

мода зима Дженніфер Лоуренс аксесуари стиль
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації