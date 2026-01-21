Єдина пара взуття, яка потрібна цієї зими — її носить Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс. Фото: Savion Washington/2026GG/Penske Media від Getty Images

Якщо шукаєте взуття, яке зігріє в сильний мороз і при цьому не зіпсує образ, варто подивитися на Дженніфер Лоуренс. Акторка показала, як поєднати комфорт і стриману елегантність навіть у буденному вбранні.

Про це йдеться в матеріалі Cosmopolitan.

Як поєднувати високі уггі з елегантним одягом

Нещодавно папараці помітили Лоуренс на вулицях Нью-Йорка. Вона обрала для виходу високі уггі в класичному рудому кольорі та заправила їх у чорні легінси від Alo Yoga з легким компресійним ефектом. Завдяки цьому силует вийшов суцільним — ніяких "розривів" у лінії ноги, що візуально робить образ акуратним і пропорційним.

Важлива деталь — верхній одяг. Замість звичної пухової куртки акторка накинула пальто масляно-жовтого відтінку від The Row. Палітра кольорів працює на контраст: теплі руді уггі та ніжне пальто створюють баланс між буденністю і більш вишуканою естетикою. Під пальтом виднівся простий сірий джемпер, а в руках — темно-бордова сумка зі шкіри алігатора, яка додає луку відчуття продуманості і завершеності.

Образ Дженніфер Лоуренс. Фото з Instagram

Цей вихід Дженніфер показує, що одна пара високих уггі може стати головною інвестицією в зимовий гардероб. Щоб образ мав завершений вигляд, варто додавати небанальні кольори та текстури — наприклад, бордовий аксесуар або пальто пастельного відтінку. У такому випадку навіть дуже тепле і "повсякденне" взуття не має нудний або одноманітний вигляд.

