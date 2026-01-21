Видео
Україна
Видео

Дженнифер Лоуренс показала обувь, которая спасает от морозов

Дженнифер Лоуренс показала обувь, которая спасает от морозов

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 12:25
Единственная пара обуви, которая нужна этой зимой — ее носит Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс. Фото: Savion Washington/2026GG/Penske Media от Getty Images

Если ищете обувь, которая согреет в сильный мороз и при этом не испортит образ, стоит посмотреть на Дженнифер Лоуренс. Актриса показала, как совместить комфорт и сдержанную элегантность даже в будничном наряде.

Об этом говорится в материале Cosmopolitan.

Читайте также:

Как сочетать высокие угги с элегантной одеждой

Недавно папарацци заметили Лоуренс на улицах Нью-Йорка. Она выбрала для выхода высокие угги в классическом рыжем цвете и заправила их в черные леггинсы от Alo Yoga с легким компрессионным эффектом. Благодаря этому силуэт получился цельным — никаких "разрывов" по линии ноги, что визуально делает образ аккуратным и пропорциональным.

Важная деталь — верхняя одежда. Вместо привычной пуховой куртки актриса накинула пальто масляно-желтого оттенка от The Row. Палитра цветов работает на контраст: теплые рыжие угги и нежное пальто создают баланс между обыденностью и более изысканной эстетикой. Под пальто виднелся простой серый джемпер, а в руках темно-бордовая сумка из кожи аллигатора, которая добавляет луку ощущение продуманности и завершенности.

Лоуренс вміє вдало підбирати речі
Образ Дженнифер Лоуренс. Фото из Instagram

Этот выход Дженнифер показывает, что одна пара высоких угги может стать главной инвестицией в зимний гардероб. Чтобы образ выглядел завершенным, стоит добавлять небанальные цвета и текстуры — например, бордовый аксессуар или пальто пастельного оттенка. В таком случае даже очень теплая и "повседневная" обувь не будет выглядеть скучно или однообразно.

Последние тренды 2026 года

Ранее мы писали о том, с чем носить юбку в холодное время года. Есть несколько стильных комбинаций.

Также мы сообщали, какие трендовые аксессуары достойны внимания в этом сезоне. Они идеальны для сильных морозов.

мода тренды обувь Дженнифер Лоуренс стиль
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
