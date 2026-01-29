Джинсы из нулевых, которые обязательно иметь в этом году — неожиданный тренд

Видео
Україна
Видео

Трендовые джинсы 2000-х, которые снова у всех на виду — фото

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 11:16
Джинсы. Фото: freepik

В 2026 году джинсовый гардероб получил неожиданное обновление: отбеленные модели появились на показе у дизайнеров и брендов. Этот деним получил новое звучание и место в современной моде.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Раньше отбеленные джинсы казались пережитком прошлого: темные и классические синие модели контролировали большинство коллекций и считались универсальной базой. Но последние сезоны показывают, что мода любит возвращать вещи в новом виде.

Интересно, что отбеленный деним имеет историю, которая начинается еще в 1980-х. Тогда техника варки ткани с помощью пемзы и энзимов позволила создавать различные оттенки и текстуры.

Джинсы из 2000-х, которые снова актуальны

В 2000-х отбеленный джинс стал массовым явлением: Пэрис Хилтон, Тара Рид, Кейт Мосс носили его в повседневной жизни и на красных дорожках. Особенно популярными были расклешенные модели bootcut — они медленно, но уверенно возвращаются и сегодня. Например, Кендрик Ламар на Super Bowl 2025 появился в выбеленных расклешенных джинсах, напоминающих классическую модель Serge от Celine.

Популярні джинси серед зірок з 2000-х
Кейт Мосс. Фото из Vogue

Сегодня отбеленный деним сочетает в себе не только ностальгию, но и современные технологии. Бренды активно ищут способы сделать производство более экологичным. Guess Airwash — пример инновации: вместо воды используется воздух, что сокращает затраты ресурсов и одновременно создает характерный эффект денима. Jeanologia, партнер Guess, много лет экспериментирует с лазерами, озоном и другими методами, чтобы обработка джинсов была более безопасной для окружающей среды.

Джинси, які роблять за спеціальною технологією
Celine весна-лето 2020. Фото из Vogue

Сегодня отбеленные джинсы уже не выглядят старомодно. Они сохранили дух 2000-х, но очертания, цвета и технологии сделали их частью современной моды. Джинсы в этом оттенке становятся универсальным инструментом для большинства образов.

Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
