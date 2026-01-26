Видео
Базовые джинсы Дженнифер Энистон, которые подходят ко всему

Дата публикации 26 января 2026 14:45
Любимые джинсы Дженнифер Энистон — классика, которая пригодится
Дженнифер Энистон. Фото: Monica Schipper/Getty Images

В 2026 году в мире денима четко выделяется один силуэт: свободный, прямой, слегка расклешенный, облегающий обувь. Именно такие джинсы недавно появились в гардеробе Дженнифер Энистон, и уже сейчас можно понять, почему стилисты уделяют им внимание.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Джинсы, которые носит Дженнифер Энистон

Папарацци сфотографировали актрису во время прогулки с бойфрендом Джимом Кертисом. На ней были джинсы R13 Effie — модель с легкой удлиненной штаниной, которая слегка расширяется книзу. Энистон сочетала их с землисто-зеленым трикотажным свитером, черными ковбойскими сапогами и классическими солнцезащитными очками. В 56 лет она демонстрирует, что наряд может быть простым, но стильным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стиль Дженнифер формируется уже более двух десятилетий: комфорт, простота и правильные силуэты — вот основа ее гардероба. Она всегда выбирает вещи, которые хорошо сидят и чувствуются естественными. В 2014 году актриса кратко объяснила свой подход к моде. Когда ей делали комплименты за непринужденные образы, она ответила: "Это просто лень". И действительно, в этом кроется суть ее стиля. Она не следует слепо за трендами, а делает ставку на комфорт.

Эти джинсы не просто новинка, а предмет гардероба, который легко сочетать с разными вещами благодаря правильному оттенку синего и удачной посадке. Стилисты отмечают, что именно такие фасоны — универсальные, удобные для движения и не зависят от мимолетных трендов.

Джинси, які легко поєднувати з різними речами
R13 Effie Jeans. Фото из Vogue

Десять лет назад в интервью Glamour Дженнифер назвала три вещи, которые должны быть в гардеробе каждой женщины: хороший черный блейзер, качественные джинсы и красивые туфли на каблуках. Кажется, что эти три базовых элемента остаются основой, вокруг которой можно строить любые образы. И именно поэтому ее выбор джинсов чувствуется естественным и доведенным до идеала.

Ранее мы писали о том, какой универсальный фасон джинсов стремительно набирает популярность.

Также мы сообщали о самой практичной модели джинсов, о которой все будут говорить в 2026 году.

Дженнифер Энистон мода тренды Джинсы стиль
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
