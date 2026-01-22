Базовые джинсы, которые стоит иметь в 2026 году — новый фасон денима

Джинсы и бежевые сапожки. Фото: freepik

Мода постоянно меняется, и если еще год назад на первый план выходили объемные джинсы, то сейчас все чаще говорят о прямых силуэтах. В 2026 году джинс перестал быть просто удобным денимом — он начинает формировать образ, удачно подчеркивая линию тела.

Об этом пишет издание Elle.

Джинсы, которые легко вписываются в любой гардероб

Струящийся силуэт прямого денима, который в моде называют stovepipe jeans, уже заметно вытесняет мешковатые модели. Это не возврат к скинни из начала 2000-х — наоборот, джинсы чуть шире сверху и мягко расширяются книзу, подчеркивая ноги, но не сковывая движения. По словам стилистов, такие модели работают на несколько сезонов вперед, так как их форма создает ощущение порядка и совершенства в гардеробе.

Удачное сочетание джинсов с жакетом. Фото из Elle

На подиумах весна-лето 2026, в том числе у Khaite, прямые джинсы были в центре внимания: их показывали с базовыми свитерами, легкими жакетами, а иногда и с более "тяжелым" верхом — вроде кожаных курток или пальто с жестким кроем. Gucci тоже продемонстрировали похожую идею: узкий прямой деним стал основой для стиля, который сочетает энергию рок-н-ролла и спокойную графику силуэта.

Gucci. Фото из Elle

В повседневной жизни stovepipe jeans дают простор для экспериментов с обувью и верхом. Джинсы доходят до щиколотки, поэтому можно играть с балетками, грубыми ботинками или ботильонами. Узкий верх в сочетании с объемными куртками или короткими пальто позволяет строить контрасты без чрезмерной сложности.

Почему стоит обратить внимание на этот фасон

Потому что он универсален. Прямые джинсы не исчезают из моды после одного сезона. Они органично сочетаются с базовыми вещами гардероба, легко адаптируются к любой погоде и стилю жизни. Это те джинсы, которые можно носить годами и каждый раз придумывать новый образ: с классическим пальто, oversize-свитером или даже ярким жакетом.

