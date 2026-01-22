Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Культ Фасон джинсів, що набирає популярності — модний та універсальний

Фасон джинсів, що набирає популярності — модний та універсальний

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 18:20
Базові джинси, які варто мати у 2026 році — новий фасон деніму
Джинси та бежеві чобітки. Фото: freepik

Мода постійно змінюється, і якщо ще рік тому на перший план виходили об’ємні джинси, то зараз усе частіше говорять про прямі силуети. У 2026 році джинс перестав бути просто зручним денімом — він починає формувати образ, вдало підкреслюючи лінію тіла.

Про це пише видання Elle.

Реклама
Читайте також:

Джинси, які легко вписуються в будь-який гардероб

Струмливий силует прямого деніму, який у моді називають stovepipe jeans, вже помітно витісняє мішкуваті моделі. Це не повернення до скінні з початку 2000-х — навпаки, джинси трохи ширші зверху і м’яко розширюються донизу, підкреслюючи ноги, але не сковуючи рухів. За словами стилістів, такі моделі працюють на кілька сезонів уперед, бо їхня форма створює відчуття порядку й довершеності у гардеробі.

Яка нова модель джинсів буде актуальною кілька сезонів
Вдале поєднання джинсів з жакетом. Фото з Elle

На подіумах весна-літо 2026, зокрема у Khaite, прямі джинси були центром уваги: їх показували з базовими светрами, легкими жакетами, а іноді й із більш "важким" верхом — на кшталт шкіряних курток або пальт із жорстким кроєм. Gucci теж продемонстрували схожу ідею: вузький прямий денім став основою для стилю, який поєднує енергію рок-н-ролу і спокійну графіку силуету.

Відомі бренди показали свій варіант трендових джинсів 2026
Gucci. Фото з Elle

У повсякденному житті stovepipe jeans дають простір для експериментів із взуттям і верхом. Джинси доходять до щиколотки, тому можна грати з балетками, грубими черевиками або ботильйонами. Вузький верх у поєднанні з об’ємними куртками або короткими пальтами дозволяє будувати контрасти без надмірної складності. 

Чому варто звернути увагу на цей фасон

Тому що він універсальний. Прямі джинси не зникають з моди після одного сезону. Вони органічно поєднуються з базовими речами гардероба, легко адаптуються до будь-якої погоди і стилю життя. Це ті джинси, які можна носити роками і щоразу вигадувати новий образ: з класичним пальтом, oversize-светром чи навіть яскравим жакетом.

Які джинси будуть популярними у 2026 році

Раніше ми писали про те, які джинси разом з іншими речами майже ніколи не виходять з моди. Стануть базою вашого гардеробу цього сезону. 

Також ми повідомляли, що варто діставати штани з 70-х цієї зими. Вони зараз актуальні.

мода тренди Джинси стиль 2026 рік
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації