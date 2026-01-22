Базові джинси, які варто мати у 2026 році — новий фасон деніму

Джинси та бежеві чобітки. Фото: freepik

Мода постійно змінюється, і якщо ще рік тому на перший план виходили об’ємні джинси, то зараз усе частіше говорять про прямі силуети. У 2026 році джинс перестав бути просто зручним денімом — він починає формувати образ, вдало підкреслюючи лінію тіла.

Про це пише видання Elle.

Реклама

Читайте також:

Джинси, які легко вписуються в будь-який гардероб

Струмливий силует прямого деніму, який у моді називають stovepipe jeans, вже помітно витісняє мішкуваті моделі. Це не повернення до скінні з початку 2000-х — навпаки, джинси трохи ширші зверху і м’яко розширюються донизу, підкреслюючи ноги, але не сковуючи рухів. За словами стилістів, такі моделі працюють на кілька сезонів уперед, бо їхня форма створює відчуття порядку й довершеності у гардеробі.

Вдале поєднання джинсів з жакетом. Фото з Elle

На подіумах весна-літо 2026, зокрема у Khaite, прямі джинси були центром уваги: їх показували з базовими светрами, легкими жакетами, а іноді й із більш "важким" верхом — на кшталт шкіряних курток або пальт із жорстким кроєм. Gucci теж продемонстрували схожу ідею: вузький прямий денім став основою для стилю, який поєднує енергію рок-н-ролу і спокійну графіку силуету.

Gucci. Фото з Elle

У повсякденному житті stovepipe jeans дають простір для експериментів із взуттям і верхом. Джинси доходять до щиколотки, тому можна грати з балетками, грубими черевиками або ботильйонами. Вузький верх у поєднанні з об’ємними куртками або короткими пальтами дозволяє будувати контрасти без надмірної складності.

Чому варто звернути увагу на цей фасон

Тому що він універсальний. Прямі джинси не зникають з моди після одного сезону. Вони органічно поєднуються з базовими речами гардероба, легко адаптуються до будь-якої погоди і стилю життя. Це ті джинси, які можна носити роками і щоразу вигадувати новий образ: з класичним пальтом, oversize-светром чи навіть яскравим жакетом.

Які джинси будуть популярними у 2026 році

Раніше ми писали про те, які джинси разом з іншими речами майже ніколи не виходять з моди. Стануть базою вашого гардеробу цього сезону.

Також ми повідомляли, що варто діставати штани з 70-х цієї зими. Вони зараз актуальні.