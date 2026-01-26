Улюблені джинси Дженніфер Еністон — класика, яку варто мати

Дженніфер Еністон. Фото: Monica Schipper/Getty Images

У 2026 році у світі деніму чітко виділяється один силует: вільний, прямий, злегка розкльошений, що облягає взуття. Саме такі джинси нещодавно зʼявилися у гардеробі Дженніфер Еністон, і вже зараз можна зрозуміти, чому стилісти приділяють їм увагу.

Про це пише Vogue.

Джинси, які носить Дженніфер Еністон

Папараці сфотографували акторку під час прогулянки з бойфрендом, Джимом Кертісом. На ній були джинси R13 Effie — модель із легкою подовженою штаниною, яка злегка розширюється донизу. Еністон поєднала їх із землисто-зеленим трикотажним светром, чорними ковбойськими чоботами та класичними сонцезахисними окулярами. У 56 років вона демонструє, що вбрання може бути простим, але стильним.

Стиль Дженніфер формується вже понад два десятиліття: комфорт, простота та правильні силуети — ось основа її гардеробу. Вона завжди обирає речі, які добре сидять і відчуваються природними. У 2014 році акторка коротко пояснила свій підхід до моди. Коли їй робили компліменти за невимушені образи, вона відповіла: "Це просто лінь". І справді, у цьому криється суть її стилю. Вона не слідує сліпо за трендами, а робить ставку на комфоорт.

Ці джинси не просто новинка, а предмет гардеробу, який легко поєднувати з різними речами завдяки правильному відтінку синього та вдалій посадці. Стилісти відзначають, що саме такі фасони — універсальні, зручні для руху і не залежать від швидкоплинних трендів.

R13 Effie Jeans. Фото з Vogue

Десять років тому в інтерв’ю Glamour Дженніфер назвала три речі, які мають бути в гардеробі кожної жінки: хороший чорний блейзер, якісні джинси та красиві туфлі на підборах. Здається, що ці три базові елементи залишаються основою, навколо якої можна будувати будь-які образи. І саме тому її вибір джинсів відчувається природним і доведеним до ідеалу.

