Джинси з нульових, які обов’язково мати цього року — неочікуваний тренд

Джинси. Фото: freepik

У 2026 році джинсовий гардероб отримав несподіване оновлення: вибілені моделі зʼявились на показі у дизайнерів і брендів. Цей денім отримав нове звучання і місце в сучасній моді.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Раніше вибілені джинси здавалися пережитком минулого: темні та класичні сині моделі контролювали більшість колекцій і вважалися універсальною базою. Але останні сезони показують, що мода любить повертати речі у новому вигляді.

Цікаво, що вибілений денім має історію, яка починається ще у 1980-х. Тоді техніка варіння тканини за допомогою пемзи і ензимів дозволила створювати різні відтінки і текстури.

Джинси з 2000-х, що знову актуальні

У 2000-х вибілений джинс став масовим явищем: Періс Гілтон, Тара Рід, Кейт Мосс носили його у повсякденному житті й на червоних доріжках. Особливо популярними були розкльошені моделі bootcut — вони повільно, але впевнено повертаються і сьогодні. Наприклад, Кендрік Ламар на Super Bowl 2025 з’явився у вибілених розкльошених джинсах, що нагадували класичну модель Serge від Celine.

Кейт Мосс. Фото з Vogue

На сьогодні вибілений денім поєднує в собі не лише ностальгію, але й сучасні технології. Бренди активно шукають способи зробити виробництво більш екологічним. Guess Airwash — приклад інновації: замість води використовується повітря, що скорочує витрати ресурсів і одночасно створює характерний ефект деніму. Jeanologia, партнер Guess, багато років експериментує з лазерами, озоном і іншими методами, щоб обробка джинсів була безпечнішою для навколишнього середовища.

Celine весна-літо 2020. Фото з Vogue

Сьогодні вибілені джинси вже не мають старомодний вигляд. Вони зберегли дух 2000-х, але обриси, кольори і технології зробили їх частиною сучасної моди. Джинси в цьому відтінку стають універсальним інструментом для більшості образів.

Раніше ми писали про те, які джинси є улюбленцями акторки Дженніфер Еністон. Стануть базою для більшості образів.

Також ми повідомляли, що джинси в стилі 70-х ідеально підійдуть жінкам після 30 років.