Головна Культ Відчуйте життя — 5 цікавих занять, які відволічуть від телефона

Відчуйте життя — 5 цікавих занять, які відволічуть від телефона

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 23:29
5 цікавих занять, які замінять вам ґаджети — добірка для дозвілля
Дівчина з телефоном в руках. Фото: freepik

Ми так звикли до екранів, що навіть не помічаємо, що робили весь день. Робота, новини, стрічки — усе зливається в один нескінченний потік. Психологи радять іноді влаштовувати собі цифровий детокс, щоб подивитись на життя іншими очима.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Stylist.

Читайте також:

Чим зайнятись без ґаджетів

Слухайте, а не дивіться

Оберіть подкаст і дайте собі можливість просто слухати. Без паралельного гортання стрічки. Увімкніть випуск про психологію, історію чи чиєсь відверте інтерв’ю і рушайте на прогулянку. Коли руки не зайняті телефоном, думки теж стають спокійнішими.

Наведіть лад у шафі

Так, звучить буденно. Але розібрати речі — це ніби розібратися в собі. Дістаньте все, приміряйте, чесно запитайте: я це ношу чи просто зберігаю? Залишайте лише те, що справді потрібне. Після такого прибирання в кімнаті легше дихається.

Дайте вихід творчості

Купіть простий блокнот і намалюйте те, що бачите з вікна. Спробуйте писати від руки. Зробіть колаж із журналів. Коли руки працюють, то голова відпочиває. Це проста, але дієва терапія.

Приготуйте щось смачненьке

Замісіть тісто, наріжте овочі, спробуйте рецепт, який давно відкладали. Кухня добре заземлює. До того ж, приємно бачити результат, який можна розділити з близькими.

Подбайте про себе

Гаряча ванна, тиша без сповіщень, легка розтяжка під музику. Або просто посидіти з чашкою чаю і не перевіряти, що там у світі сталося за останні десять хвилин.

психологія гаджети молодь саморозвиток
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
