Главная Культ Почувствуйте жизнь — 5 интересных занятий, что отвлекут от телефона

Почувствуйте жизнь — 5 интересных занятий, что отвлекут от телефона

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 23:29
5 интересных занятий, что заменят вам гаджеты — подборка для досуга
Девушка с телефоном в руках. Фото: freepik

Мы так привыкли к экранам, что даже не замечаем, что делали весь день. Работа, новости, ленты — все сливается в один бесконечный поток. Психологи советуют иногда устраивать себе цифровой детокс, чтобы посмотреть на жизнь другими глазами.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Stylist.

Чем заняться без гаджетов

Слушайте, а не смотрите

Выберите подкаст и дайте себе возможность просто слушать. Без параллельного листания ленты. Включите выпуск о психологии, истории или чье-то откровенное интервью и отправляйтесь на прогулку. Когда руки не заняты телефоном, мысли тоже становятся спокойнее.

Наведите порядок в шкафу

Да, звучит обыденно. Но разобрать вещи — это как будто разобраться в себе. Достаньте все, примерьте, честно спросите: я это ношу или просто храню? Оставляйте только то, что действительно нужно. После такой уборки в комнате легче дышится.

Дайте выход творчеству

Купите простой блокнот и нарисуйте то, что видите из окна. Попробуйте писать от руки. Сделайте коллаж из журналов. Когда руки работают, то голова отдыхает. Это простая, но действенная терапия.

Приготовьте что-то вкусненькое

Замесите тесто, нарежьте овощи, попробуйте рецепт, который давно откладывали. Кухня хорошо заземляет. К тому же, приятно видеть результат, который можно разделить с близкими.

Позаботьтесь о себе

Горячая ванна, тишина без оповещений, легкая растяжка под музыку. Или просто посидеть с чашкой чая и не проверять, что там в мире произошло за последние десять минут.

Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
