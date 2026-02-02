Манікюр, що носять жінки з бездоганним смаком — фото

Елегантний манікюр. Фото: freepik

Темні відтінки на нігтях завжди мали дорогий вигляд, але цього сезону вони отримали нове звучання. Вони не просто доповнюють образ, але і додають відчуття сили та впевненості. Взагалі мода на темний манікюр ніколи не старіє.

Елегантні кольори для манікюру на 2026 рік

Чорна вишня

Цей колір поєднує глибину бордо та насиченість стиглої черешні. У різному світлі він може мати то темний, майже чорний вигляд, то більш теплий і яскравий. За словами стилістів, саме цей відтінок надає рукам відчуття природної елегантності та водночас загадковості.

Чорна вишня. Фото з Instagram

Темно-зелений

Цей колір не такий очевидний, як класичний чорний, але від цього не менш сильний. Від темного кипарисового до глибокого смарагдового — темно-зелений на нігтях відчувається свіжо, водночас стримано. Стилісти зазначають, що такий відтінок додає образу нестандартності і робить його більш індивідуальним. Він підходить для тих, хто хоче виділитися.

Темно-зелений колір. Фото з Instagram

Темно-синій

Насичений темно-синій відтінок, який іноді називають "океанічним", створює ефект глибини й спокою. Він близький до чорного, але менш агресивний і більш спокійний для погляду. Стилісти відзначають, що цей колір ідеально працює у вечірніх образах, а також з класичним денімом чи стриманим офісним одягом. Його однозначно складно не помітити.

Темно-синій колір. Фото з Instagram

Темні нігті — це не просто тренд. Це спосіб дати образу завершеність і силу, залишаючи місце для гри зі стилем. Вони підкреслюють індивідуальність, допомагають експериментувати з настроєм і навіть впливають на те, як вас сприймають оточуючі.

