Головна Культ 3 ідеальні кольори нігтів для стильних і впевнених жінок

3 ідеальні кольори нігтів для стильних і впевнених жінок

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 18:21
Манікюр, що носять жінки з бездоганним смаком — фото
Елегантний манікюр. Фото: freepik

Темні відтінки на нігтях завжди мали дорогий вигляд, але цього сезону вони отримали нове звучання. Вони не просто доповнюють образ, але і додають відчуття сили та впевненості. Взагалі мода на темний манікюр ніколи не старіє.

Новини.LIVE розповість, на які саме кольори в манікюрі варто звернути особливу увагу.

Читайте також:

Елегантні кольори для манікюру на 2026 рік

Чорна вишня

Цей колір поєднує глибину бордо та насиченість стиглої черешні. У різному світлі він може мати то темний, майже чорний вигляд, то більш теплий і яскравий. За словами стилістів, саме цей відтінок надає рукам відчуття природної елегантності та водночас загадковості. 

Вишневий колір на нігтях має завжди трендовий вигляд
Чорна вишня. Фото з Instagram

Темно-зелений

Цей колір не такий очевидний, як класичний чорний, але від цього не менш сильний. Від темного кипарисового до глибокого смарагдового — темно-зелений на нігтях відчувається свіжо, водночас стримано. Стилісти зазначають, що такий відтінок додає образу нестандартності і робить його більш індивідуальним. Він підходить для тих, хто хоче виділитися.

Темно-синій колір в манікюрі в моді 2026 року
Темно-зелений колір. Фото з Instagram

Темно-синій

Насичений темно-синій відтінок, який іноді називають "океанічним", створює ефект глибини й спокою. Він близький до чорного, але менш агресивний і більш спокійний для погляду. Стилісти відзначають, що цей колір ідеально працює у вечірніх образах, а також з класичним денімом чи стриманим офісним одягом. Його однозначно складно не помітити. 

Темно-синій колір в манікюрі складно не помітити
Темно-синій колір. Фото з Instagram

Темні нігті — це не просто тренд. Це спосіб дати образу завершеність і силу, залишаючи місце для гри зі стилем. Вони підкреслюють індивідуальність, допомагають експериментувати з настроєм і навіть впливають на те, як вас сприймають оточуючі.

Раніше ми писали про те, яка форма нігтів була дуже популярною в 2000-х. Зараз її рідко в кого можна побачити.

Також ми повідомляли, що з трендів 80-х в манікюрі знову актуальне.

Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
