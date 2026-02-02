Маникюр, что носят женщины с безупречным вкусом — фото

Элегантный маникюр. Фото: freepik

Темные оттенки на ногтях всегда выглядели дорого, но в этом сезоне они получили новое звучание. Они не просто дополняют образ, но и придают ощущение силы и уверенности. Вообще мода на темный маникюр никогда не стареет.

Новини.LIVE расскажет, на какие именно цвета в маникюре стоит обратить особое внимание.

Элегантные цвета для маникюра на 2026 год

Черная вишня

Этот цвет сочетает глубину бордо и насыщенность спелой черешни. В разном свете он может выглядеть то темным, почти черным, то более теплым и ярким. По словам стилистов, именно этот оттенок придает рукам ощущение естественной элегантности и одновременно загадочности.

Черная вишня. Фото из Instagram

Темно-зеленый

Этот цвет не такой очевидный, как классический черный, но от этого не менее сильный. От темного кипарисового до глубокого изумрудного — темно-зеленый на ногтях ощущается свежо, но в то же время сдержанно. Стилисты отмечают, что такой оттенок добавляет образу нестандартности и делает его более индивидуальным. Он подходит для тех, кто хочет выделиться.

Темно-зеленый цвет. Фото из Instagram

Темно-синий

Насыщенный темно-синий оттенок, который иногда называют "океаническим", создает эффект глубины и спокойствия. Он близок к черному, но менее агрессивный и более спокойный для взгляда. Стилисты отмечают, что этот цвет идеально работает в вечерних образах, а также с классическим денимом или сдержанной офисной одеждой. Его однозначно сложно не заметить.

Темно-синий цвет. Фото из Instagram

Темные ногти — это не просто тренд. Это способ дать образу завершенность и силу, оставляя место для игры со стилем. Они подчеркивают индивидуальность, помогают экспериментировать с настроением и даже влияют на то, как вас воспринимают окружающие.

