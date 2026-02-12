Трендові сумки весни-2026 — 3 варіанти, на які варто звернути увагу

Дівчина з сумкою. Фото: freepik

Навесні 2026 аксесуари перестають бути просто деталлю, а додають настрій усьому образу. Сумка більше не тільки "для зручності". Цього сезону в центрі уваги три моделі, які легко впишуться в щоденний ритм і не загубляться в гардеробі.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

Реклама

Читайте також:

Модні сумки на весну-2026

Сумка хобо зі структурованим дном

Та сама, що завжди буде доречною. Вона чудово тримає форму і не перетворюється на бездонний мішок. У неї спокійно поміщається все, що зазвичай розкидане по кишенях: блокнот, окуляри, косметичка, пляшка води. При цьому вона досить компактна. Це хороший варіант для тих, хто любить свободу в образах — довгі пальта, джинси з високою посадкою, сорочки навипуск.

Анімалістичний принт

Леопард, зебра чи зміїна текстура — цього року вони вже не тільки "на особливий випадок". Така сумка працює як акцент: навіть базові джинси й біла футболка з нею будуть мати ефектніший вигляд. Але потрібно знати міру — нехай вона буде єдиною сміливою деталлю в образі.

Сумка-багет

Компактна, витягнута, з короткою ручкою — її зручно носити під пахвою або на плечі. Вона не для всього на світі, а лише для самого необхідного: телефон, ключі, картка, помада. І в цьому її сенс. Багет повертає відчуття зібраності — коли ви берете із собою тільки те, без чого не вийдете із дому. Вона добре працює і з костюмами, і з сукнями, і навіть з простими спортивними сетами.

Бордова сумка-багет. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, які прикраси не варто ігнорувати у 2026 році. Підійдуть на весну-літо.

Також ми повідомляли про стильний аксесуар 2026 року, що зробити головним трендом цього сезону Дженніфер Лоуренс.