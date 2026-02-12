Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Культ 3 ідеальні сумки на весну-2026 — від класики до сміливих трендів

3 ідеальні сумки на весну-2026 — від класики до сміливих трендів

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 20:58
Трендові сумки весни-2026 — 3 варіанти, на які варто звернути увагу
Дівчина з сумкою. Фото: freepik

Навесні 2026 аксесуари перестають бути просто деталлю, а додають настрій усьому образу. Сумка більше не тільки "для зручності". Цього сезону в центрі уваги три моделі, які легко впишуться в щоденний ритм і не загубляться в гардеробі.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

Реклама
Читайте також:

Модні сумки на весну-2026

Сумка хобо зі структурованим дном

Та сама, що завжди буде доречною. Вона чудово тримає форму і не перетворюється на бездонний мішок. У неї спокійно поміщається все, що зазвичай розкидане по кишенях: блокнот, окуляри, косметичка, пляшка води. При цьому вона досить компактна. Це хороший варіант для тих, хто любить свободу в образах — довгі пальта, джинси з високою посадкою, сорочки навипуск.

Анімалістичний принт

Леопард, зебра чи зміїна текстура — цього року вони вже не тільки "на особливий випадок". Така сумка працює як акцент: навіть базові джинси й біла футболка з нею будуть мати ефектніший вигляд. Але потрібно знати міру — нехай вона буде єдиною сміливою деталлю в образі. 

Сумка-багет

Компактна, витягнута, з короткою ручкою — її зручно носити під пахвою або на плечі. Вона не для всього на світі, а лише для самого необхідного: телефон, ключі, картка, помада. І в цьому її сенс. Багет повертає відчуття зібраності — коли ви берете із собою тільки те, без чого не вийдете із дому. Вона добре працює і з костюмами, і з сукнями, і навіть з простими спортивними сетами.

Універсальна сумка на всі випадки життя
Бордова сумка-багет. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, які прикраси не варто ігнорувати у 2026 році. Підійдуть на весну-літо.

Також ми повідомляли про стильний аксесуар 2026 року, що зробити головним трендом цього сезону Дженніфер Лоуренс.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації