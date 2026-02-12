Трендові сумки весни-2026 — 3 варіанти, на які варто звернути увагу

3 ідеальні сумки на весну-2026 — від класики до сміливих трендів
Навесні 2026 аксесуари перестають бути просто деталлю, а додають настрій усьому образу. Сумка більше не тільки "для зручності". Цього сезону в центрі уваги три моделі, які легко впишуться в щоденний ритм і не загубляться в гардеробі.
Новини.LIVE розповість про них детальніше.
Модні сумки на весну-2026
Сумка хобо зі структурованим дном
Та сама, що завжди буде доречною. Вона чудово тримає форму і не перетворюється на бездонний мішок. У неї спокійно поміщається все, що зазвичай розкидане по кишенях: блокнот, окуляри, косметичка, пляшка води. При цьому вона досить компактна. Це хороший варіант для тих, хто любить свободу в образах — довгі пальта, джинси з високою посадкою, сорочки навипуск.
@marian_bacayo
fav hobo bag ✨🤎 #hobobag #everydaybag #bagforwomen♬ original sound - goodfunfilms
Анімалістичний принт
Леопард, зебра чи зміїна текстура — цього року вони вже не тільки "на особливий випадок". Така сумка працює як акцент: навіть базові джинси й біла футболка з нею будуть мати ефектніший вигляд. Але потрібно знати міру — нехай вона буде єдиною сміливою деталлю в образі.
@alice95xo
This leopard print bag is a must for fall 🍂 @QK BAG #leopardprintbag #creatorsearchinsights #fallbag #tiktokshopbags #fallaestheticgirl♬ gilmore girls - rock
Сумка-багет
Компактна, витягнута, з короткою ручкою — її зручно носити під пахвою або на плечі. Вона не для всього на світі, а лише для самого необхідного: телефон, ключі, картка, помада. І в цьому її сенс. Багет повертає відчуття зібраності — коли ви берете із собою тільки те, без чого не вийдете із дому. Вона добре працює і з костюмами, і з сукнями, і навіть з простими спортивними сетами.
Раніше ми писали про те, які прикраси не варто ігнорувати у 2026 році. Підійдуть на весну-літо.
Також ми повідомляли про стильний аксесуар 2026 року, що зробити головним трендом цього сезону Дженніфер Лоуренс.
Читайте Новини.LIVE!