Сумка з 2000-х, що вміщає все — універсальний аксесуар сезону

Коричнева сумка Mombasa. Фото з Instagram

Мода не забуває минуле: аксесуари, які колись здавалися культовими, знову опиняються у центрі уваги. Одним із таких повернень стала сумка Mombasa від Saint Laurent, яка свого часу вражала розмірами та формою, а сьогодні знову привертає погляди знаменитостей.

Про це пише Cosmopolitan.

Трендова сумка з 2000-х в центрі уваги

У 2002 році Saint Laurent презентували сумку Mombasa, і вона одразу стала об’єктом бажання для модників. Люди записувалися у довгі листи очікувань, бо отримати її було складно.

Сьогодні Saint Laurent вирішили повернути культову модель, але з невеликими змінами, які роблять її зручною для сучасного ритму життя. Сумка доступна у трьох розмірах — маленька, середня та велика — і трьох кольорах: класичному чорному, глибокому бордовому та темно-коричневому. Така варіативність дозволяє вибрати сумку для будь-якої нагоди.

Сумка Mombasa від Saint Laurent. Фото з Instagram

Mombasa відрізняється округлою формою, яскраво виділеними швами та ручкою у формі рогу. Дизайнери зазначають, що така ручка робить цю сумку максимально зручною: її можна тримати в руці або перекидати на плече, не відчуваючи дискомфорту. А велика місткість моделі робить її рідкісним поєднанням естетики та практичності.

Серед перших знаменитостей, які вже показали Mombasa у соцмережах, супермодель Белла Хадід, південнокорейська співачка Розе та японська модель Кіко Мідзухара.

Відродження Mombasa — це більше ніж гра на ностальгії. Це нагадування, що деякі речі створюються не тільки для того, щоб їх носили, а й щоб ними захоплювалися. Saint Laurent вдалося зберегти дух початку 2000-х і водночас підкреслити сучасність аксесуару.

