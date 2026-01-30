Відео
Україна
Головна Культ Тренд сезону — культова сумка з 2000-х, що вміщає все

Тренд сезону — культова сумка з 2000-х, що вміщає все

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 15:50
Сумка з 2000-х, що вміщає все — універсальний аксесуар сезону
Коричнева сумка Mombasa. Фото з Instagram

Мода не забуває минуле: аксесуари, які колись здавалися культовими, знову опиняються у центрі уваги. Одним із таких повернень стала сумка Mombasa від Saint Laurent, яка свого часу вражала розмірами та формою, а сьогодні знову привертає погляди знаменитостей.

Про це пише Cosmopolitan.

У 2002 році Saint Laurent презентували сумку Mombasa, і вона одразу стала об’єктом бажання для модників. Люди записувалися у довгі листи очікувань, бо отримати її було складно. 

Сьогодні Saint Laurent вирішили повернути культову модель, але з невеликими змінами, які роблять її зручною для сучасного ритму життя. Сумка доступна у трьох розмірах — маленька, середня та велика — і трьох кольорах: класичному чорному, глибокому бордовому та темно-коричневому. Така варіативність дозволяє вибрати сумку для будь-якої нагоди.

Модна сумка для будь-якої нагоди
Сумка Mombasa від Saint Laurent. Фото з Instagram

Mombasa відрізняється округлою формою, яскраво виділеними швами та ручкою у формі рогу. Дизайнери зазначають, що така ручка робить цю сумку максимально зручною: її можна тримати в руці або перекидати на плече, не відчуваючи дискомфорту. А велика місткість моделі робить її рідкісним поєднанням естетики та практичності.

@sachasapiens

Exceptional 2000s Yves Saint Laurent Mombasa Embossed Flowers Black Leather Horn Handle Bag by Tom Ford available at @DolceVitaHub #archivefashion #tomford #ysl #fashiontiktok #avantgarde

♬ original sound - sims

Серед перших знаменитостей, які вже показали Mombasa у соцмережах, супермодель Белла Хадід, південнокорейська співачка Розе та японська модель Кіко Мідзухара.

Відродження Mombasa — це більше ніж гра на ностальгії. Це нагадування, що деякі речі створюються не тільки для того, щоб їх носили, а й щоб ними захоплювалися. Saint Laurent вдалося зберегти дух початку 2000-х і водночас підкреслити сучасність аксесуару.

Раніше ми писали про те, які стильні прикраси не можна залишити без уваги у 2026 році. Підійдуть на сезон весна-літо.

Також ми повідомляли, які речі стилісти не радять купувати на розпродажах.

Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
