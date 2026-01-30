Сумка из 2000-х, вмещающая все — универсальный аксессуар сезона

Коричневая сумка Mombasa. Фото из Instagram

Мода не забывает прошлое: аксессуары, которые когда-то казались культовыми, снова оказываются в центре внимания. Одним из таких возвращений стала сумка Mombasa от Saint Laurent, которая в свое время поражала размерами и формой, а сегодня снова привлекает взгляды знаменитостей.

Трендовая сумка из 2000-х в центре внимания

В 2002 году Saint Laurent представили сумку Mombasa, и она сразу стала объектом желания для модников. Люди записывались в длинные листы ожидания, так как получить ее было сложно.

Сегодня Saint Laurent решили вернуть культовую модель, но с небольшими изменениями, которые делают ее удобной для современного ритма жизни. Сумка доступна в трех размерах — маленькая, средняя и большая — и трех цветах: классическом черном, глубоком бордовом и темно-коричневом. Такая вариативность позволяет выбрать сумку для любого случая.

Сумка Mombasa от Saint Laurent. Фото из Instagram

Mombasa отличается округлой формой, ярко выделенными швами и ручкой в форме рога. Дизайнеры отмечают, что такая ручка делает эту сумку максимально удобной: ее можно держать в руке или перекидывать на плечо, не испытывая дискомфорта. А большая вместительность модели делает ее редким сочетанием эстетики и практичности.

Среди первых знаменитостей, которые уже показали Mombasa в соцсетях, супермодель Белла Хадид, южнокорейская певица Розе и японская модель Кико Мидзухара.

Возрождение Mombasa — это больше чем игра на ностальгии. Это напоминание, что некоторые вещи создаются не только для того, чтобы их носили, но и чтобы ими восхищались. Saint Laurent удалось сохранить дух начала 2000-х и в то же время подчеркнуть современность аксессуара.

