Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ Тренд сезона — культовая сумка из 2000-х, вмещающая все

Тренд сезона — культовая сумка из 2000-х, вмещающая все

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 15:50
Сумка из 2000-х, вмещающая все — универсальный аксессуар сезона
Коричневая сумка Mombasa. Фото из Instagram

Мода не забывает прошлое: аксессуары, которые когда-то казались культовыми, снова оказываются в центре внимания. Одним из таких возвращений стала сумка Mombasa от Saint Laurent, которая в свое время поражала размерами и формой, а сегодня снова привлекает взгляды знаменитостей.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Реклама
Читайте также:

Трендовая сумка из 2000-х в центре внимания

В 2002 году Saint Laurent представили сумку Mombasa, и она сразу стала объектом желания для модников. Люди записывались в длинные листы ожидания, так как получить ее было сложно.

Сегодня Saint Laurent решили вернуть культовую модель, но с небольшими изменениями, которые делают ее удобной для современного ритма жизни. Сумка доступна в трех размерах — маленькая, средняя и большая — и трех цветах: классическом черном, глубоком бордовом и темно-коричневом. Такая вариативность позволяет выбрать сумку для любого случая.

Модна сумка для будь-якої нагоди
Сумка Mombasa от Saint Laurent. Фото из Instagram

Mombasa отличается округлой формой, ярко выделенными швами и ручкой в форме рога. Дизайнеры отмечают, что такая ручка делает эту сумку максимально удобной: ее можно держать в руке или перекидывать на плечо, не испытывая дискомфорта. А большая вместительность модели делает ее редким сочетанием эстетики и практичности.

@sachasapiens

Исключительная сумка 2000-х Yves Saint Laurent Mombasa Embossed Flowers Black Leather Horn Handle Bag by Tom Ford доступна в @DolceVitaHub #archivefashion #tomford #ysl #fashiontiktok #avantgarde

♬ original sound - sims

Среди первых знаменитостей, которые уже показали Mombasa в соцсетях, супермодель Белла Хадид, южнокорейская певица Розе и японская модель Кико Мидзухара.

Возрождение Mombasa — это больше чем игра на ностальгии. Это напоминание, что некоторые вещи создаются не только для того, чтобы их носили, но и чтобы ими восхищались. Saint Laurent удалось сохранить дух начала 2000-х и в то же время подчеркнуть современность аксессуара.

Ранее мы писали о том, какие стильные украшения нельзя оставить без внимания в 2026 году. Подойдут на сезон весна-лето.

Также мы сообщали, какие вещи стилисты не советуют покупать на распродажах.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации