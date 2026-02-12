Трендовые сумки весны-2026 - 3 варианта, на которые стоит обратить внимание

Девушка с сумкой. Фото: freepik

Весной 2026 аксессуары перестают быть просто деталью, а добавляют настроение всему образу. Сумка больше не только "для удобства". В этом сезоне в центре внимания три модели, которые легко впишутся в ежедневный ритм и не потеряются в гардеробе.

Сумка хобо со структурированным дном

Та самая, которая всегда будет уместной. Она отлично держит форму и не превращается в бездонный мешок. В нее спокойно помещается все, что обычно разбросано по карманам: блокнот, очки, косметичка, бутылка воды. При этом она достаточно компактная. Это хороший вариант для тех, кто любит свободу в образах — длинные пальто, джинсы с высокой посадкой, рубашки навыпуск.

Анималистический принт

Леопард, зебра или змеиная текстура — в этом году они уже не только "на особый случай". Такая сумка работает как акцент: даже базовые джинсы и белая футболка с ней будут выглядеть эффектнее. Но нужно знать меру — пусть она будет единственной смелой деталью в образе.

Сумка-багет

Компактная, вытянутая, с короткой ручкой — ее удобно носить под мышкой или на плече. Она не для всего на свете, а лишь для самого необходимого: телефон, ключи, карточка, помада. И в этом ее смысл. Багет возвращает ощущение собранности — когда вы берете с собой только то, без чего не выйдете из дома. Она хорошо работает и с костюмами, и с платьями, и даже с простыми спортивными сетами.

