Україна
Головна Культ 4 культові речі з 80-х, які знову диктують моду 2026 року

4 культові речі з 80-х, які знову диктують моду 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 12:25
Повернення культових речей 80-х — що носитимуть у 2026 році
Гарна дівчина в піджаку. Фото: freepik

Мода любить повертатися, і речі, які колись здавалися старомодними, отримують друге життя. У 2026 році дизайнери знову нагадують про стиль 1980-х, але тепер із сучасним відтінком. 

Новини.LIVE розповість про 4 речі, які точно привернуть увагу.

Читайте також:

4 речі з 80-х, які повернулися

Почнемо зі штанів-"бананів". Ця модель із широким кроєм у стегнах і завуженими штанинами колись була улюбленицею жінок у 80-х. Дизайнери відтворили класичну високу талію. Стилісти радять поєднувати їх із простими топами або сорочками, щоб акцент залишався на формі штанів.

Штани, що були улюбленцями у 80-х
Штани в стильному образі. Фото з Instagram

Класичний костюм зі спідницею-"олівець" також повернувся. У минулому він підкреслював фігуру і мав суворий вигляд. Сьогодні ж дизайнери трохи розслабили форму: піджак може бути трохи вільнішим, а спідниця із незвичайною фактурою тканини. Це дозволяє носити його не лише на роботу, а й на вечірні зустрічі.

Костюм, який можна носити скрізь
Блакитний костюм. Фото з Instagram

Ще одна річ із минулого століття, яка відродилася, — штани-"алладіни". Легкі, вільні і трохи екзотичні, вони зараз мають сучасний вигляд завдяки яскравим принтам і новим матеріалам. Багато стилістів відзначають, що цей фасон добре вписується в образ із простими базовими речами.

Фасон штанів, який легко вписується в різні образи
Штани-"алладіни" в образі. Фото з Instagram

І нарешті — верхній одяг у стилі oversize із легким акцентом на плечі. Це не класичний брючний костюм, але він перекликається із силуетами 80-х і працює як універсальна річ для будь-якої ситуації. Дизайнери, з якими ми спілкувалися, кажуть, що в таких моделях головне — тканина.

Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
